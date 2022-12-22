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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Путин оказался перед вызовом, с которым никогда ранее не сталкивался. Он стал допускать для себя полную потерю не только новых территорий, но и Донбасса

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Путин (на фото) находится в проигрышной ситуации, считает Соловей
Путин (на фото) находится в проигрышной ситуации, считает Соловей
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин на фоне неудач российских оккупантов в войне против Украины "оказался перед тем вызовом, с которым никогда ранее не сталкивался".

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Валерий Соловей.

"Он находится в проигрышной ситуации. Проигрышной настолько, что он стал для себя допускать полную потерю не только новых территорий, но и тех территорий – по крайней мере Донбасса, – которые Россия получила в 2014 году", – отметил политолог.

Путин понимает, что "ситуация ухудшается в стране", продолжил Соловей.

"Это касается как элит, так и общества. Он же имеет регулярные сводки Федеральной службы охраны, которые указывают, что его рейтинг находится на рекордно низком уровне, что протестные настроения растут, что недовольство растет, что элита, конечно, против него заговоров пока не строит, но она разочарована, она испытывает очень сильное чувство ажитации. Потому что она не понимает, как из всего этого выбраться. Из всего этого: куда ее завел Владимир Владимирович Путин. Это то, с чем он никогда не сталкивался. Я уже не говорю о международной реакции", – подчеркнул политолог.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

Эксперты американского Института исследования войны считают, что в России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине, что может сильно подорвать его авторитет

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец убежден, что Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан уже не видят в России сильного партнера и начинают "отваливаться". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, протесты, Донбасс, Валерий Соловей, президент, интервью, власть
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