Соловей: Путин оказался перед вызовом, с которым никогда ранее не сталкивался. Он стал допускать для себя полную потерю не только новых территорий, но и Донбасса

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Валерий Соловей.

"Он находится в проигрышной ситуации. Проигрышной настолько, что он стал для себя допускать полную потерю не только новых территорий, но и тех территорий – по крайней мере Донбасса, – которые Россия получила в 2014 году", – отметил политолог.

Путин понимает, что "ситуация ухудшается в стране", продолжил Соловей.

"Это касается как элит, так и общества. Он же имеет регулярные сводки Федеральной службы охраны, которые указывают, что его рейтинг находится на рекордно низком уровне, что протестные настроения растут, что недовольство растет, что элита, конечно, против него заговоров пока не строит, но она разочарована, она испытывает очень сильное чувство ажитации. Потому что она не понимает, как из всего этого выбраться. Из всего этого: куда ее завел Владимир Владимирович Путин. Это то, с чем он никогда не сталкивался. Я уже не говорю о международной реакции", – подчеркнул политолог.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью

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