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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война Путина опасна для выживания всего человечества – историк Харари

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Война Путина ставит под угрозу все человечество, считает историк
Война Путина ставит под угрозу все человечество, считает историк
Фото: kremlin.ru

Израильский историк, доктор философии, профессор, специалист в области военной истории Юваль Ной Харари написал для издания The Atlantic колонку о возможных последствиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Текст опубликован 12 декабря.

Историк напомнил, что в своей книге "21 урок для XXI века" писал о том, что первые десятилетия XXI века были самой мирной эпохой в истории человечества и что ведение войн больше не имеет ни геополитического, ни экономического смысла. Однако "человеческая глупость является одной из важнейших сил в истории", отметил Харари.

Он пишет, что был шокирован, когда президент России Владимир Путин в феврале 2022 года решил напасть на Украину. По словам историка, ожидаемые последствия для самой России и всего человечества были настолько разрушительны, что такой шаг казался маловероятным.

Однако Путин "решил положить конец самой мирной эпохе", пишет он. По мнению Харари, последствия опасны для самого выживания человеческого вида.

Историк отмечает, что с 1945 года мир не видел ни одной войны между крупными государствами и ни одного случая уничтожения международно признанного государства в результате иностранного завоевания. За последние десятилетия в результате войн погибло гораздо меньше людей, чем в результате самоубийств, аварий или болезней, подчеркивает Харари.

В конце ХХ и начале XXI века значение слова "мир" изменилось, пишет историк. Старый мир означал "временное отсутствие войны", в то время как новый мир стал означать "маловероятность войны". Во многих регионах мира страны перестали бояться, что их соседи могут вторгнуться и уничтожить их. Войны за материальные ресурсы сохранялись в некоторых частях мира, но крупные экономики после 1945 года росли без империалистических завоеваний, отмечает Харари.

"Новый мир явился результатом действия трех основных сил. Во-первых, технологические изменения и прежде всего развитие ядерного оружия значительно повысили цену войны, особенно между сверхдержавами. Во-вторых, экономические изменения значительно снизили доходность войны. В последние десятилетия научные, технические и организационные знания стали самыми важными экономическими активами во многих странах, и эта новая экономическая реальность привела к резкому снижению рентабельности завоеваний", – отмечает историк.

Он добавляет, что при этом некоторые лидеры "настолько властолюбивы и настолько безответственны", что могут начать войну, даже если она будет экономически разорительна для их страны и подтолкнет все человечество к глобальной ядерной войне.

"Если авантюра Путина увенчается успехом, результатом станет окончательный крах мирового порядка и нового мира. Автократы во всем мире узнают, что захватнические войны снова возможны, и демократии тоже будут вынуждены военизироваться для защиты", – пишет Харари.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Владимир Путин, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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