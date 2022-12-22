Журналисты проанализировали, сколько новых могил появляется на кладбище в Мариуполе Фото: EPA

Журналисты анализировали спутниковые снимки и отмечали места, где наблюдались изменения. Большинство могил находятся на кладбище в поселке Старый Крым. Журналисты измерили размеры расширенного кладбища и подсчитали, что площадь, на которой расположены новые могилы, составляет более 51,5 м².

Также агентство проанализировало записи с беспилотников и видео, где видно, что россияне рыли траншеи с помощью тяжелой техники, а позже их засыпали.

Могилы выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами и именами, но чаще – с небольшими табличками, на которых от руки написаны номера. На некоторых могилах было по несколько номеров, что может значить, что в одной такой яме похоронено несколько человек.

Анализ журналистов прокомментировали три судебных археолога с опытом расследования военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями. Они считают выводы обоснованными, учитывая отсутствие непосредственного доступа и ограниченность информации.

Один из специалистов, к которому обратилось агентство, отметил, что количество могил необязательно соответствует количеству убитых украинцев.

Агентство отмечает, что места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами, часто содержали останки более чем одного человека в одной могиле. Многие имели явные признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрыва, пулевые ранения и связанные руки.