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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около Мариуполя с марта появилось более 10 тысяч новых могил – расследование AP

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Журналисты проанализировали, сколько новых могил появляется на кладбище в Мариуполе
Журналисты проанализировали, сколько новых могил появляется на кладбище в Мариуполе
Фото: EPA

Агентство Associated Press с марта насчитало не менее 10 300 новых могил во временно оккупированном россиянами Мариуполе и его окрестностях. Подробности оно опубликовало 22 декабря.

Журналисты анализировали спутниковые снимки и отмечали места, где наблюдались изменения. Большинство могил находятся на кладбище в поселке Старый Крым. Журналисты измерили размеры расширенного кладбища и подсчитали, что площадь, на которой расположены новые могилы,  составляет более 51,5 м².

Также агентство проанализировало записи с беспилотников и видео, где видно, что россияне рыли траншеи с помощью тяжелой техники, а позже их засыпали.

Могилы выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами и именами, но чаще – с небольшими табличками, на которых от руки написаны номера. На некоторых могилах было по несколько номеров, что может значить, что в одной такой яме похоронено несколько человек.

Анализ журналистов прокомментировали три судебных археолога с опытом расследования военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями. Они считают выводы обоснованными, учитывая отсутствие непосредственного доступа и ограниченность информации.

Один из специалистов, к которому обратилось агентство, отметил, что количество могил необязательно соответствует количеству убитых украинцев.

Агентство отмечает, что места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами, часто содержали останки более чем одного человека в одной могиле. Многие имели явные признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрыва, пулевые  ранения и связанные руки.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

После деоккупации в разных регионах Украины неоднократно находили массовые захоронения. В частности, в Изюме в месте массового захоронения эксгумация продолжалась неделю, из могил достали 447 тел.

В Лимане Донецкой области следователи изъяли из массового захоронения тела 146 человек.

Теги: Мариуполь, кладбище, российская агрессия, война России против Украины, массовые захоронения, могила
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