Журналисты анализировали спутниковые снимки и отмечали места, где наблюдались изменения. Большинство могил находятся на кладбище в поселке Старый Крым. Журналисты измерили размеры расширенного кладбища и подсчитали, что площадь, на которой расположены новые могилы, составляет более 51,5 м².
Также агентство проанализировало записи с беспилотников и видео, где видно, что россияне рыли траншеи с помощью тяжелой техники, а позже их засыпали.
Могилы выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами и именами, но чаще – с небольшими табличками, на которых от руки написаны номера. На некоторых могилах было по несколько номеров, что может значить, что в одной такой яме похоронено несколько человек.
Анализ журналистов прокомментировали три судебных археолога с опытом расследования военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями. Они считают выводы обоснованными, учитывая отсутствие непосредственного доступа и ограниченность информации.
Один из специалистов, к которому обратилось агентство, отметил, что количество могил необязательно соответствует количеству убитых украинцев.
Агентство отмечает, что места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами, часто содержали останки более чем одного человека в одной могиле. Многие имели явные признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрыва, пулевые ранения и связанные руки.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
После деоккупации в разных регионах Украины неоднократно находили массовые захоронения. В частности, в Изюме в месте массового захоронения эксгумация продолжалась неделю, из могил достали 447 тел.
В Лимане Донецкой области следователи изъяли из массового захоронения тела 146 человек.