"Так выглядит Апокалипсис". Андрющенко показал видео, как оккупанты разрушают Мариуполь

"Картины демонтажа домов в Мариуполе ужасающие сами по себе. Количество запланированных и уже снесенных домов впечатляет. Цифры статистики прямо говорят, что полгорода просто превращают в пустыню и горы мусора. Но это трудно представить. Так работает воображение. Поэтому посмотрим, как это выглядит в реальном времени", – написал он.

Андрющенко отметил, что на видео заснят Левобережный район, в котором оккупанты сносят разрушенные ими же многоэтажки. На данный момент снесено всего 20% от запланированного.

"Так выглядит Апокалипсис сегодня. Апокалипсис, который уже здесь. Имя ему – Мариуполь", – резюмировал он.