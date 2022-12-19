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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Так выглядит Апокалипсис". Андрющенко показал видео, как оккупанты разрушают Мариуполь

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В Мариуполе продолжается снос зданий
В Мариуполе продолжается снос зданий
Фото: EPA

Советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко 19 декабря опубликовал видео с одним из районов города, где российские оккупанты массово сносят многоквартирные дома.

"Картины демонтажа домов в Мариуполе ужасающие сами по себе. Количество запланированных и уже снесенных домов впечатляет. Цифры статистики прямо говорят, что полгорода просто превращают в пустыню и горы мусора. Но это трудно представить. Так работает воображение. Поэтому посмотрим, как это выглядит в реальном времени", – написал он.

Андрющенко отметил, что на видео заснят Левобережный район, в котором оккупанты сносят разрушенные ими же многоэтажки. На данный момент снесено всего 20% от запланированного.

"Так выглядит Апокалипсис сегодня. Апокалипсис, который уже здесь. Имя ему – Мариуполь", – резюмировал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Андрющенко ранее заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".

Теги: Донецкая область, Мариуполь, снос, жилье, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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