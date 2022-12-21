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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе прогремел мощный взрыв – Андрющенко

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Украинские власти Мариуполя выясняют подробности взрыва в городе
Украинские власти Мариуполя выясняют подробности взрыва в городе
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздался мощный взрыв, подробности инцидента выясняются, сообщил 21 декабря в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным советника, звук взрыва с эпицентром в районе улицы Куприна в Мариуполе слышали примерно в 14.00.

"Взрывную волну услышали в нескольких районах города. Сразу после взрыва в городе появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска [Запорожской области] на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", – детализировал Андрющенко.

Накануне мариупольское сопротивление сообщало о пожаре в помещении на территории ММК имени Ильича, которое в своих целях используют оккупанты.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Бердянск, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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