В Мариуполе прогремел мощный взрыв – Андрющенко

По данным советника, звук взрыва с эпицентром в районе улицы Куприна в Мариуполе слышали примерно в 14.00.

"Взрывную волну услышали в нескольких районах города. Сразу после взрыва в городе появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска [Запорожской области] на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", – детализировал Андрющенко.

Накануне мариупольское сопротивление сообщало о пожаре в помещении на территории ММК имени Ильича, которое в своих целях используют оккупанты.