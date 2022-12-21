В Мариуполе прогремел мощный взрыв – Андрющенко

По данным советника, звук взрыва с эпицентром в районе улицы Куприна в Мариуполе слышали примерно в 14.00.
"Взрывную волну услышали в нескольких районах города. Сразу после взрыва в городе появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска [Запорожской области] на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", – детализировал Андрющенко.
Накануне мариупольское сопротивление сообщало о пожаре в помещении на территории ММК имени Ильича, которое в своих целях используют оккупанты.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.