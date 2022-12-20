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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Внимательнее надо, панове оккупанты, внимательнее". Мариупольское сопротивление заявило о пожаре в расположении россиян

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Мариупольское сопротивление заявило о пожаре в здании оккупантов в Мариуполе
Мариупольское сопротивление заявило о пожаре в здании оккупантов в Мариуполе
Скриншот: Маріуполь.Спротив / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области на территории металлургического комбината имени Ильича возник пожар в помещении, которое для своих целей используют российские оккупанты. Об этом 20 декабря в Telegram заявили представители движения украинского сопротивления, действующего в городе.

"Есть подтверждение "с земли". На ММК имени Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное – все тлен. Буквально. Причину пожара уточнять вслух не будем, но внимательнее надо, панове оккупанты, внимательнее. Опасность для русни – она везде. Рядом. И всегда очень неожиданно", – сказано в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Россия, Украина, пожар, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, партизаны, армия РФ, ммк им. Ильича, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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