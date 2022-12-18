Оборона Мариуполя, героический прорыв, госпиталь на "Азовстали", очернение "Азова". Интервью Бацман с замкомандира "Азова" Цисаруком. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Цисарук говорил о:

начале широкомасштабного вторжения, захвате россиянами Мариуполя, готовности города к обороне: " 1 марта Мариуполь оказался в полном окружении. По нам били с суши, с моря, с неба",

1 марта Мариуполь оказался в полном окружении. По нам били с суши, с моря, с неба", почему оккупанты беспрепятственно прошли Крымский перешеек,

сколько мирных людей погибло в Мариуполе: "В один из дней было 100 авианалетов на город",

как оказался на "Азовстали", о своем ранении и о том, как действовал госпиталь в укрытиях комбината во время осады: "Постоянная пыль и постоянный кашель, нечем было дышать. И крики, постоянно привозили тяжело раненных",

неудавшихся попытках эвакуации тяжело раненных,

героическом прорыве эвакуационных вертолетов,

об азовцах, которые все еще остаются в российском плену,

о командирах "Азова" и масштабной информационной кампании Кремля на Западе по очернению репутации полка "Азов",

войне до 24 февраля: "Если о ней не говорили, это не значит, что ее не было", и каким видит окончание войны.

Цисарук родился и вырос в Ивано-Франковской области. С первых дней войны участвовал в обороне Мариуполя, один из защитников "Азовстали". Был ранен и вместе с другими украинскими бойцами оказался в российском плену. Освобожден в сентябре. Сейчас занимается гуманитарной деятельностью и представляет интересы семей защитников "Азовстали" в международных институциях.