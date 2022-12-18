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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Оборона Мариуполя, героический прорыв, госпиталь на "Азовстали", очернение "Азова". Интервью Бацман с замкомандира "Азова" Цисаруком. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с заместителем командира полка "Азов" Сергеем Цисаруком с позывным Мольфар.

Во время интервью Цисарук говорил о:

  • начале широкомасштабного вторжения, захвате россиянами Мариуполя, готовности города к обороне: "1 марта Мариуполь оказался в полном окружении. По нам били с суши, с моря, с неба",
  • почему оккупанты беспрепятственно прошли Крымский перешеек,
  • сколько мирных людей погибло в Мариуполе: "В один из дней было 100 авианалетов на город",
  • как оказался на "Азовстали", о своем ранении и о том, как действовал госпиталь в укрытиях комбината во время осады: "Постоянная пыль и постоянный кашель, нечем было дышать. И крики, постоянно привозили тяжело раненных",
  • неудавшихся попытках эвакуации тяжело раненных,
  • героическом прорыве эвакуационных вертолетов,
  • об азовцах, которые все еще остаются в российском плену,
  • о командирах "Азова" и масштабной информационной кампании Кремля на Западе по очернению репутации полка "Азов",
  • войне до 24 февраля: "Если о ней не говорили, это не значит, что ее не было", и каким видит окончание войны.

Цисарук родился и вырос в Ивано-Франковской области. С первых дней войны участвовал в обороне Мариуполя, один из защитников "Азовстали". Был ранен и вместе с другими украинскими бойцами оказался в российском плену. Освобожден в сентябре. Сейчас занимается гуманитарной деятельностью и представляет интересы семей защитников "Азовстали" в международных институциях.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, вторжение, Алеся Бацман, трансляция, Оборона Мариуполя, российская агрессия, интервью, россияне, Сергей Цисарук
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