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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис президента: Война РФ против Украины предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов в пользу российских убийц не будет

Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам, отметил Подоляк
Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

В войне, которую 24 февраля против Украины начала Россия, компромиссов в пользу оккупантов не будет.

Об этом 18 декабря в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Подобный тип войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых "Минсков" в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам", – написал советник руководителя ОПУ.

По словам Подоляка, "только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость".

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид АрахамияПодоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов

Теги: Россия, Украина, переговоры, советник, война России против Украины, безопасность, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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