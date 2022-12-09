Меркель сказала, что Минские соглашения были попыткой "дать время" Украине. Путин "разочарован"

По мнению Меркель, Украина использовала это время, чтобы стать сильнее. Экс-канцлер ФРГ считает, что в 2015 году Россия могла захватить Украину и сомневается, что страны НАТО тогда могли сделать для страны столько, сколько делают сейчас.

"Украина 2014–2015 годов – не сегодняшняя Украина", – подчеркнула она.

Президента России Владимира Путина спросили о заявлении Меркель на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан. Расшифровку мероприятия приводит сайт Кремля.

Путин заявил, что заявление Меркель было для него "абсолютно неожиданным".

"Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне", – возмутился он.

Путин сказал, что Германия всегда была на стороне Киева.

"Но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса", – продолжил он.

По мнению Путина, слова Меркель говорят о том, что он "все правильно сделал", решив начать полномасштабное вторжение "потому что, оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять".

Глава Кремля говорит – "рассчитывал", что "другие участники" Минского процесса (не Украина) были искренними с РФ.

"Оказывается, и они тоже нас обманывали. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Мы видим это, да. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что все-таки сможем договориться в рамках этих мирных Минских соглашений. Что ж на это скажешь. Возникает сейчас вопрос, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос доверия: как договариваться-то, о чем, и можно ли с кем-то договариваться, и где гарантии? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты. Но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", – добавил он.

О том, что именно Россия не выполняла Минские соглашения, Путин не упомянул.