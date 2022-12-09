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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Меркель сказала, что Минские соглашения были попыткой "дать время" Украине. Путин "разочарован"

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Меркель сделала "абсолютно неожиданное" заявление для Путина
Меркель сделала "абсолютно неожиданное" заявление для Путина
Фото: ЕРА

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Die Zeit, которое вышло 7 декабря, заявила, что Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе были попыткой "дать время" Украине.

По мнению Меркель, Украина использовала это время, чтобы стать сильнее. Экс-канцлер ФРГ считает, что в 2015 году Россия могла захватить Украину и сомневается, что страны НАТО тогда могли сделать для страны столько, сколько делают сейчас. 

"Украина 2014–2015 годов – не сегодняшняя Украина", – подчеркнула она. 

Президента России Владимира Путина спросили о заявлении Меркель на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан. Расшифровку мероприятия приводит сайт Кремля.

Путин заявил, что заявление Меркель было для него "абсолютно неожиданным". 

"Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне", – возмутился он. 

Путин сказал, что Германия всегда была на стороне Киева. 

"Но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса", – продолжил он. 

По мнению Путина, слова Меркель говорят о том, что он "все правильно сделал", решив начать полномасштабное вторжение "потому что, оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять".

Глава Кремля говорит – "рассчитывал", что "другие участники" Минского процесса (не Украина) были искренними с РФ.

"Оказывается, и они тоже нас обманывали. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Мы видим это, да. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что все-таки сможем договориться в рамках этих мирных Минских соглашений. Что ж на это скажешь. Возникает сейчас вопрос, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос доверия: как договариваться-то, о чем, и можно ли с кем-то договариваться, и где гарантии? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты. Но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", – добавил он. 

О том, что именно Россия не выполняла Минские соглашения, Путин не упомянул.

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский распустил украинскую делегацию в ТКГ. 

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.

Россия требовала, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками"22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минских соглашений "не существует". 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, ФРГ, переговоры, Минские соглашения, война России против Украины, минские переговоры
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