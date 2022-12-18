Оккупантам в Донецке не хватает оборудования для раненых, они ищут инвалидные коляски у местных жителей

"Количество госпитализированных значительно увеличилось, а поставки в медучреждения – нет. Уже не хватает самых необходимых вещей. Потому дополнительные инвалидные коляски и противоположные матрасы ищут у местных жителей", – говорится в сообщении.

По словам ОВА, сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых. Кроме того, в этом году изменилась структура травмы и принципы оказания медицинской помощи, говорится в сообщении. Если раньше врачи обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и в основном связанная с минно-взрывными травмами.