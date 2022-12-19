Оккупанты начали отказывать мариупольцам в обещанных обогревателях, город сидит без отопления – горсовет

Жители Мариуполя пишут, что до сих пор почти нет отопления, они мерзнут в своих квартирах. А в выдаче обещанных обогревателей оккупанты уже начинают отказывать, говорят в горсовете.
"Да, 71-летнему мариупольцу отказали, что "не положено". И это когда в его доме нет окон и в квартире сыро и холодно", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за пробитых и неотремонтированных крыш в дома попадает вода, в результате замыкает проводку. Из-за этого в квартирах начинаются пожары, сообщили в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал 6 декабря, что большинство нанятых оккупантами подрядчиков, которые должны были выполнять ремонтные работы в городе, пропали, не закончив работу. По его словам, подрядчики перестали выполнять работы сразу после демонтажа старых батарей, а новые "просто стоят рядом". Также он сообщил, что обещанные электрообогреватели оккупационная администрация Мариуполя не закупает.