Оккупанты начали отказывать мариупольцам в обещанных обогревателях, город сидит без отопления – горсовет

Жители Мариуполя пишут, что до сих пор почти нет отопления, они мерзнут в своих квартирах. А в выдаче обещанных обогревателей оккупанты уже начинают отказывать, говорят в горсовете.

"Да, 71-летнему мариупольцу отказали, что "не положено". И это когда в его доме нет окон и в квартире сыро и холодно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за пробитых и неотремонтированных крыш в дома попадает вода, в результате замыкает проводку. Из-за этого в квартирах начинаются пожары, сообщили в горсовете.