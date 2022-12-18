В Мариуполе оккупанты разыскивают группу дезертиров с оружием – Андрющенко

По его словам, несколько бригад военных в полной выкладке находятся в активном поиске в Левобережном районе, в районе площади Свободы и Кальмиусском районе. Они ищут дезертиров с оружием, которые исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь из России.
Источники говорят, что сбежавшие – из числа заключенных, поэтому группа представляет особую опасность, отметил Андрющенко.
"Мариупольцы. Берегите себя и помните: любой живой россиянин с оружием представляет опасность. Но, если увидите дезертиров, сообщайте оккупантам. Будем минусовать оккупантов даже таким образом", – написал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.