В Мариуполе оккупанты разыскивают группу дезертиров с оружием – Андрющенко

По его словам, несколько бригад военных в полной выкладке находятся в активном поиске в Левобережном районе, в районе площади Свободы и Кальмиусском районе. Они ищут дезертиров с оружием, которые исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь из России.

Источники говорят, что сбежавшие – из числа заключенных, поэтому группа представляет особую опасность, отметил Андрющенко.

"Мариупольцы. Берегите себя и помните: любой живой россиянин с оружием представляет опасность. Но, если увидите дезертиров, сообщайте оккупантам. Будем минусовать оккупантов даже таким образом", – написал он.