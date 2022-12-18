Жители оккупированного Донецка и севера области тысячами убегают через Мариуполь в Россию из-за отсутствия воды, тепла и электричества – Андрющенко

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Бегут. С севера Донецкой области, Донецка люди убегают через Мариуполь на Московию. Тысячами. Пробка на въезд в Мариуполь из донецкого направления на пять километров, – написал Андрющенко. – Бегут не от войны и боевых действий. Бегут от отсутствия воды. Электричества. Тепла. От базовых условий жизни. В попытке перейти от выживания к жизни. Вот оно, следствие России. Прямое и бесспорное. Руина. Сплошная руина".
По словам советника мэра, жители Мариуполя "тоже понемногу начали бегство от Холодомора".
"Пробка от села Безымянное до границы с Московией более 30 километров. Легковых автомобилей. От 10 часов ожидания в поле для выживания", – рассказал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.