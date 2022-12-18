Жители оккупированного Донецка и севера области тысячами убегают через Мариуполь в Россию из-за отсутствия воды, тепла и электричества – Андрющенко

Пробка от села Безымянное до границы с Московией более 30 километров, отметил Андрющенко Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бегут. С севера Донецкой области, Донецка люди убегают через Мариуполь на Московию. Тысячами. Пробка на въезд в Мариуполь из донецкого направления на пять километров, – написал Андрющенко. – Бегут не от войны и боевых действий. Бегут от отсутствия воды. Электричества. Тепла. От базовых условий жизни. В попытке перейти от выживания к жизни. Вот оно, следствие России. Прямое и бесспорное. Руина. Сплошная руина".

По словам советника мэра, жители Мариуполя "тоже понемногу начали бегство от Холодомора".

"Пробка от села Безымянное до границы с Московией более 30 километров. Легковых автомобилей. От 10 часов ожидания в поле для выживания", – рассказал Андрющенко.