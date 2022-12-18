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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители оккупированного Донецка и севера области тысячами убегают через Мариуполь в Россию из-за отсутствия воды, тепла и электричества – Андрющенко

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Пробка от села Безымянное до границы с Московией более 30 километров, отметил Андрющенко
Пробка от села Безымянное до границы с Московией более 30 километров, отметил Андрющенко
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Жители оккупированного севера Донецкой области, а также Донецка убегают в Россию "в попытке перейти от выживания к жизни".

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бегут. С севера Донецкой области, Донецка люди убегают через Мариуполь на Московию. Тысячами. Пробка на въезд в Мариуполь из донецкого направления на пять километров, – написал Андрющенко. – Бегут не от войны и боевых действий. Бегут от отсутствия воды. Электричества. Тепла. От базовых условий жизни. В попытке перейти от выживания к жизни. Вот оно, следствие России. Прямое и бесспорное. Руина. Сплошная руина".

По словам советника мэра, жители Мариуполя "тоже понемногу начали бегство от Холодомора".

"Пробка от села Безымянное до границы с Московией более 30 километров. Легковых автомобилей. От 10 часов ожидания в поле для выживания", – рассказал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Донецкая область, Мариуполь, отопление, электричество, вода, пробки, советник, война России против Украины, инфраструктура, мэр, Петр Андрющенко
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