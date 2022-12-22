Соловей: Путин готовится к длительному противостоянию. На втором этапе в России планируют мобилизовать до 2 млн человек, включая 300 тыс. женщин

Соловей: Военное положение могут распространить на всю Россию или на значительную ее часть. Естественно, ограничить выезд за границу Фото: valery.solovei / Instagram

"Логика Путина подсказывает ему идти по пути эскалации. Он готовится к длительному противостоянию. Отсюда идея второго этапа мобилизации, которая должна на втором этапе носить более масштабный характер, чем на первом этапе. Значительно более масштабный. В планах – мобилизовать до 2 млн человек. Включая 300 тыс. женщин", – сказал Соловей.

Политолог считает, что такой подход "полностью вписывается в концепцию так называемой народной войны".

"Ну, вы понимаете, что это идея [замглавы администрации президента РФ Сергея] Кириенко – пропагандистская идея народной войны. Тотальной ее назвать никто не может в силу понятных и как бы нежелательных исторических реминисценций. Назвать "народной" по аналогии с 1941 годом, 1812-м – почему бы и нет?" – сказал эксперт.

Гордон уточнил, как российские власти будут экипировать эти миллионы мобилизованных.

"Прекрасный вопрос. Дмитрий Ильич, во время первого этапа мобилизации родственники одели. И он понял, что этот ресурс существует. Другое дело, что, конечно, 2 млн – это чересчур. И конечно, начнется дезорганизация. Это понятно. Хорошо. Пусть их соберут не 2 млн, а, допустим, в два раза меньше", – сказал Соловей.

Он считает, что такое количество мобилизованных Россия сможет обеспечить автоматами Калашникова если не из своих запасов, то с помощью Северной Кореи или Ирана.

"А все остальное, как говорилось в советских фильмах о революции и гражданской войне, "добудете у врага". Расчет на это", – предположил политолог.

Одновременно с проведением нового этапа мобилизации в России могут ввести военное положение, считает Соловей. Это нужно для того, чтобы мобилизация "прошла без скрипа", уточнил он.

"Сейчас формально военное положение введено на так называемых новых территориях. Его предполагается распространить на всю Россию или на значительную часть России. Это не только прифронтовые области – Белгородская, Воронежская, Курская, но, очень вероятно, и на российские столицы. Очень вероятно. Естественно, ограничить выезд за границу, а то и полностью его запретить, и даже ограничить – это в радикальном варианте – передвижение по России. То есть передвижение из субъекта в субъект Российской Федерации может быть запрещено. Это все в планах, я подчеркну. Это не означает, что эти планы непременно реализуются", – уточнил эксперт.

Со ссылкой на источники он сообщил, что российские власти считают первый этап мобилизации успешным.

"Хотя только каждый пятый пришел по повесткам и около 1 млн человек покинули Российскую Федерацию, но тем не менее план был выполнен. И даже перевыполнен. Отсюда и надежды на то, что и второй этап, если он будет подкреплен военным положением, будет проведен успешно. Здесь же обычная военная арифметика. Украина мобилизовала 1 млн человек. Для того чтобы обеспечить стратегическую оборону, о которой я говорил, надо мобилизовать не меньше. Для того чтобы выдержать украинский натиск, если у Украины будет военно-техническое превосходство, надо больше живой силы. То есть это все довольно легко считается", – сказал Соловей.

При этом, по его информации, военные в России от этой идеи "не в восторге".

"Они понимают, чем это все чревато. Но никто не отказывается. Я думаю, что расчет, как обычно это бывало исторически в России, на то, что это само собой как-то начнет разрушаться", – сказал политолог.

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