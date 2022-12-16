Не частичная, а полноценная мобилизация даст РФ ресурс для нового наступления в Украине – ГУР Минобороны

По его словам, проведенный в РФ призыв позволит вооруженным силам противника получить дополнительный людской ресурс для новых наступательных действий в Украине. В связи с этим Вооруженным силам Украины необходимо должным образом подготовиться, считает Юсов.
"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста. Поэтому должны быть готовы", – отметил представитель Юсов.
Кроме того, Юсов добавил, что гарантии безопасности для РФ возможны после передачи ее ядерного оружия под международный контроль.
"Наподобие Будапештского меморандума. Но учитывая, что такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут соблюдаться", – предположил представитель военной разведки Украины.
Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает