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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не частичная, а полноценная мобилизация даст РФ ресурс для нового наступления в Украине – ГУР Минобороны

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Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора, поэтому должны быть готовы Юсов
Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора, поэтому должны быть готовы – Юсов
Фото: Андрій Юсов / Facebook

Мобилизованный за последнее время резерв российские оккупанты будут использовать как пушечное мясо. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслирует ICTV.

По его словам, проведенный в РФ призыв позволит вооруженным силам противника получить дополнительный людской ресурс для новых наступательных действий в Украине. В связи с этим Вооруженным силам Украины необходимо должным образом подготовиться, считает Юсов.

"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста. Поэтому должны быть готовы", – отметил представитель Юсов.

Комментируя попытки Кремля склонить Киев к переговорам, нанося удары по мирной и стратегической инфраструктуе, представитель ГУР отметил, что оккупанты компенсируют таким образом успехи ВСУ на фронте.
Он считает, что дипломатическое урегулирования конфликта возможно только после выведения всех российских войск с территории Украины, а также после возмещения в полном объеме причиненного ущерба и привлечения к ответственности военных преступников.

Кроме того, Юсов добавил, что гарантии безопасности для РФ возможны после передачи ее ядерного оружия под международный контроль.

"Наподобие Будапештского меморандума. Но учитывая, что такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут соблюдаться", – предположил представитель военной разведки Украины.

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает

Теги: Россия, переговоры, мобилизация, Андрей Юсов, армия РФ, Будапештский меморандум, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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