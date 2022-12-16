Не частичная, а полноценная мобилизация даст РФ ресурс для нового наступления в Украине – ГУР Минобороны

Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора, поэтому должны быть готовы – Юсов Фото: Андрій Юсов / Facebook

По его словам, проведенный в РФ призыв позволит вооруженным силам противника получить дополнительный людской ресурс для новых наступательных действий в Украине. В связи с этим Вооруженным силам Украины необходимо должным образом подготовиться, считает Юсов.

"Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста. Поэтому должны быть готовы", – отметил представитель Юсов.

Комментируя попытки Кремля склонить Киев к переговорам, нанося удары по мирной и стратегической инфраструктуе, представитель ГУР отметил, что оккупанты компенсируют таким образом успехи ВСУ на фронте.

Он считает, что дипломатическое урегулирования конфликта возможно только после выведения всех российских войск с территории Украины, а также после возмещения в полном объеме причиненного ущерба и привлечения к ответственности военных преступников.

Кроме того, Юсов добавил, что гарантии безопасности для РФ возможны после передачи ее ядерного оружия под международный контроль.

"Наподобие Будапештского меморандума. Но учитывая, что такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут соблюдаться", – предположил представитель военной разведки Украины.