"Книга "100 тысяч" – очень поучительная…" Соцсети отреагировали мемами на 100 тысяч ликвидированных российских оккупантов

Украинцы в социальных сетях отреагировали мемами и шутками. В частности, художник Юрий Журавель изобразил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в роли Деда Мороза с подарками.
Украинский режиссер и сценарист Амиран Алиев написал: "Не имей 100 друзей, имей 100 тысяч дохлой русни".
нє імєй 100 друзєй, а імєй 100 тисяч дохлої русні.— Nariman Aliev (@narik_aliev) December 22, 2022
Блогер Игорь Лаченков опубликовал в Twitter фото Залужного с "премией" как "Кнопка YouTube".
100 ТИСЯЧ ДОХЛИХ ОКУПАНТІВ— Igor Lachenkov (@igorlachenkov) December 22, 2022
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Глава Офиса президента Андрей Ермак вспомнил пьесу Ивана Карпенко-Карого "100 тысяч".
Книга Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» – дуже повчальна…— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 22, 2022
На примере "100 тысяч" украинцы намекают на новую цель ВСУ.
Пресс-служба "Европейской солидарности" в Ровенской области опубликовала мем с лидером партии Петром Порошенко.
* 100 тисяч * лiквiдовано від початку повномасштабного вторгнення pic.twitter.com/pXktbSCulz— ЄС Рівненщина * (@ESrivnenshchyna) December 22, 2022
Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза опубликовал видео с якобы Залужным и российскими белыми "Ладами" (в июле стал вирусным репортаж российского госканала "Россия 1" о том, что семья в РФ потратила гробовые за убитого на войне против Украины сына на новую машину – белую "Ладу").
В сети также распространяют видео, как украинцы радуются успехам ВСУ.
А тепер всі разом...— Андрій Л * (@Andrii_L1983) December 22, 2022
Сто тисяч дохлих москалів, дохлих москалів.... pic.twitter.com/nCK0JoXEUv
3 тисячі танків— Тернистий Зореліт * (@1984w1984Orvell) December 22, 2022
100 тисяч росіян. pic.twitter.com/gH8mpx3uC1
100 тисяч дохлої росні * pic.twitter.com/yaPldLP05b— alive In da pool * * #SaveAzovstalDefenders (@wwhatastorymark) December 22, 2022
* Уже більше 100 тисяч "хороших" ????— Irina (@IrinaOma16) December 22, 2022
???????? Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям * pic.twitter.com/oq3teXrU97
Сижу вибираю який мем закинуть з підписом 100 тисяч дохлих русаків pic.twitter.com/wI41Ub8MdW— sofia * (@soocringe) December 22, 2022
С 24 февраля ВСУ ликвидировали 100 400 оккупантов (+660 за последние сутки). Также оккупанты потеряли 3003 танка, 5981 боевую бронированную машину, 1978 артиллерийских систем, 1693 БПЛА оперативно-тактического уровня, 283 самолета, 267 вертолетов, 212 средств ПВО, 413 РСЗО.