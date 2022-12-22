"Книга "100 тысяч" – очень поучительная…" Соцсети отреагировали мемами на 100 тысяч ликвидированных российских оккупантов

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

Украинцы в социальных сетях отреагировали мемами и шутками. В частности, художник Юрий Журавель изобразил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в роли Деда Мороза с подарками.

Украинский режиссер и сценарист Амиран Алиев написал: "Не имей 100 друзей, имей 100 тысяч дохлой русни".

нє імєй 100 друзєй, а імєй 100 тисяч дохлої русні. — Nariman Aliev (@narik_aliev) December 22, 2022

Блогер Игорь Лаченков опубликовал в Twitter фото Залужного с "премией" как "Кнопка YouTube".

100 ТИСЯЧ ДОХЛИХ ОКУПАНТІВ



* pic.twitter.com/tbBH5V2aiN — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) December 22, 2022

Глава Офиса президента Андрей Ермак вспомнил пьесу Ивана Карпенко-Карого "100 тысяч".

Книга Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» – дуже повчальна… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 22, 2022

На примере "100 тысяч" украинцы намекают на новую цель ВСУ.

Пресс-служба "Европейской солидарности" в Ровенской области опубликовала мем с лидером партии Петром Порошенко.

* 100 тисяч * лiквiдовано від початку повномасштабного вторгнення pic.twitter.com/pXktbSCulz — ЄС Рівненщина * (@ESrivnenshchyna) December 22, 2022

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза опубликовал видео с якобы Залужным и российскими белыми "Ладами" (в июле стал вирусным репортаж российского госканала "Россия 1" о том, что семья в РФ потратила гробовые за убитого на войне против Украины сына на новую машину – белую "Ладу").

В сети также распространяют видео, как украинцы радуются успехам ВСУ.

А тепер всі разом...

Сто тисяч дохлих москалів, дохлих москалів.... pic.twitter.com/nCK0JoXEUv — Андрій Л * (@Andrii_L1983) December 22, 2022

3 тисячі танків



100 тисяч росіян. pic.twitter.com/gH8mpx3uC1 — Тернистий Зореліт * (@1984w1984Orvell) December 22, 2022

100 тисяч дохлої росні * pic.twitter.com/yaPldLP05b — alive In da pool * ‍ * #SaveAzovstalDefenders (@wwhatastorymark) December 22, 2022

* Уже більше 100 тисяч "хороших" ????



???????? Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям * pic.twitter.com/oq3teXrU97 — Irina (@IrinaOma16) December 22, 2022

Сижу вибираю який мем закинуть з підписом 100 тисяч дохлих русаків pic.twitter.com/wI41Ub8MdW — sofia ‎ * (@soocringe) December 22, 2022