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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Книга "100 тысяч" – очень поучительная…" Соцсети отреагировали мемами на 100 тысяч ликвидированных российских оккупантов

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Силы обороны Украины ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов с 24 февраля. Об этом 22 декабря сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

Украинцы в социальных сетях отреагировали мемами и шутками. В частности, художник Юрий Журавель изобразил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в роли Деда Мороза с подарками. 

https://www.facebook.com/Zhuravelll/posts/715442846608667

Украинский режиссер и сценарист Амиран Алиев написал: "Не имей 100 друзей, имей 100 тысяч дохлой русни". 

Блогер Игорь Лаченков опубликовал в Twitter фото Залужного с "премией" как "Кнопка YouTube". 

Глава Офиса президента Андрей Ермак вспомнил пьесу Ивана Карпенко-Карого "100 тысяч". 

На примере "100 тысяч" украинцы намекают на новую цель ВСУ. 

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10217144792251771

Пресс-служба "Европейской солидарности" в Ровенской области опубликовала мем с лидером партии Петром Порошенко. 

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза опубликовал видео с якобы Залужным и российскими белыми "Ладами" (в июле стал вирусным репортаж российского госканала "Россия 1" о том, что семья в РФ потратила гробовые за убитого на войне против Украины сына на новую машину – белую "Ладу"). 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/1184168465866114/

В сети также распространяют видео, как украинцы радуются успехам ВСУ.

Контекст:

С 24 февраля ВСУ ликвидировали 100 400 оккупантов (+660 за последние сутки). Также оккупанты потеряли 3003 танка, 5981 боевую бронированную машину, 1978 артиллерийских систем, 1693 БПЛА оперативно-тактического уровня, 283 самолета, 267 вертолетов, 212 средств ПВО, 413 РСЗО.

Теги: Украина, Борислав Береза, ПВО, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Юрий Журавель, российские оккупанты
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