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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине открыли около 200 уголовных производств в связи с распространением данных о перемещении ВСУ – Офис генпрокурора

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В Офисе генпрокурора отметили, что треть производств направили в суд
В Офисе генпрокурора отметили, что треть производств направили в суд
Фото: radiosvoboda.org

Украинские правоохранители открыли около 200 уголовных производств по фактам распространения информации о перемещении оружия и дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил 21 декабря начальник департамента уголовно-правовой политики Офиса генпрокурора Алексей Бонюк во время экспертного обсуждения, пишет "Укринформ".

Он отметил, что речь идет о ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации об отправке, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

По словам Бонюка, треть обвинительных актов по этим производствам направлены в суд. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, уголовное производство, Офис генпрокурора
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