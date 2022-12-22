В Украине открыли около 200 уголовных производств в связи с распространением данных о перемещении ВСУ – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что треть производств направили в суд Фото: radiosvoboda.org

Он отметил, что речь идет о ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации об отправке, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

По словам Бонюка, треть обвинительных актов по этим производствам направлены в суд.