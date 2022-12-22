Гордон: Путин предпринял последнюю попытку склонить Лукашенко к сожительству

Бацман сказала, что Путин впервые за многие годы "приехал на поклон к Лукашенко, а не наоборот".

"Путин не приехал на поклон. Я думаю, что Путин предпринял, может, последнюю попытку склонить Лукашенко к сожительству в плане войны с Украиной. Одно дело – Лукашенко к нему все время ездил, а теперь Путин сам приехал в Беларусь, чего не делал очень давно. Он вылез из своей норы во время войны, приехал в президентский дворец Лукашенко для того, чтобы как бы показать ему свое уважение и опять вернуться к их "баранам", к тому, что "надо бы, чтобы белорусская армия выступила против Украины". Я думаю, что Путин ничего не добился", – сказал Гордон.

По его мнению, Путин не смог убедить Лукашенко, поскольку прямое вступление в войну для белорусского политика – "смерти подобно".

"Он уже и так сделал все, что мог: он отдал белорусскую территорию под нападение на Украину, он не препятствует ни ракетным ударам с белорусской территории, ничему – россияне в Беларуси ходят как у себя дома. Но вот что касается отправить белорусскую армию непосредственно на войну... Лукашенко – человек же умный. Он хоть и сволочь, но умная сволочь. Он понимает, что для него это может закончиться очень плохо. Белорусы не имеют никакой мотивации нападать на украинцев. Если у русских эта мотивация есть, они подогреты пропагандой, они имперцы, они всегда "зверхньо", "зневажливо" относились к украинцам, то белорусы – это абсолютно братский народ, который никогда не испытывал ненависти по отношению к украинцам, как и украинцы к белорусам", – считает журналист.

Бацман при этом добавила, что в Беларуси, как и в России, на государственном уровне работает пропаганда.

"Она, знаешь, не ложится на благодатную почву, потому что белорусы не имперцы. Во-первых, география. Они западнее, они ближе к Литве, к Польше, к той же Украине. Они оторваны от России, несмотря на то, что это Союзное государство. Кроме того, много белорусов, в отличие от россиян, ездили и продолжают ездить за границу. Ведь это очень важно – когда люди своими глазами видят, что происходит не где-то в Египте, например, куда большинство россиян ездит, а что происходит в Европе", – сказал Гордон.

Он считает, что Лукашенко все это хорошо понимает, как и знает, что белорусская армия, если она вступит в войну, будет разбита.

"Лукашенко отправить белорусскую армию на войну с Украиной – это, во-первых, отправить ее на убой. Потому что, несмотря на нашу любовь к белорусам, если кто-то придет к нам на территорию, он будет уничтожен, и белорусская армия это хорошо понимает. Они видят, что уже около 100 тысяч русских уничтожено здесь, на нашей территории. Поэтому нет для Лукашенко там нет, на мой взгляд, никаких даже вариантов. Кроме того, если начнут уничтожать белорусов здесь, то [в Беларуси будет] народный гнев. Белорусские матери – не российские матери, там народный гнев может быть такой, что они его [Лукашенко] просто сгрызут", – предположил журналист.

Гордон сказал, что, по его информации, Лукашенко и Путин "ненавидят друг друга на физиологическом уровне". Журналист уточнил, что об этом ему рассказывали влиятельные российские и белорусские чиновники, в том числе покойный глава МИД Беларуси Владимир Макей. При этом поскольку Беларуси нужны деньги, то, вероятнее всего, Путин пытался склонить Лукашенко к участию в войне с помощью подкупа.

"Поскольку лукашенковская экономика – в глубокой стагнации, назовем это таким словом, то ему всегда нужны от России деньги. С этих денег он и себе наверняка берет кое-что... Поэтому да, деньгами. Как, кстати, и [беглого бывшего президента Украины Виктора] Януковича Путин всегда соблазнял деньгами. Они тоже друг друга ненавидели... Деньги – это первый аргумент. Угрозы? Ну не знаю. Тут тоже перегнуть палку нельзя, потому что если Путин сильно будет угрожать Лукашенко, Лукашенко сдрыснет к европейцам. Лукашенко уже эти фортели проделывал не раз, он может. Или к китайцам. У Лукашенко особые отношения с Пекином. Путин это тоже хорошо знает. Поэтому угрозы вряд ли. [Скоре всего] деньги, подкуп. Но я думаю, что Лукашенко не ведется на это, слишком велика угроза для него лично", – считает Гордон.

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