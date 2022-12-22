Путин о поставках Украине американских ПВО: Мы пощелкаем и Patriot

Об этом Путин сказал 22 декабря на пресс-конференции после заседания Государственного совета, его цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", – отметил российский президент.
По словам Путина, ЗРК Patriot – "достаточно старая система".
"Она не работает так, скажем, как наша С-300, – указал глава Кремля. – Мы пощелкаем и Patriot".
Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.
Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.