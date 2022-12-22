Путин о поставках Украине американских ПВО: Мы пощелкаем и Patriot

Об этом Путин сказал 22 декабря на пресс-конференции после заседания Государственного совета, его цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", – отметил российский президент.

По словам Путина, ЗРК Patriot – "достаточно старая система".

"Она не работает так, скажем, как наша С-300, – указал глава Кремля. – Мы пощелкаем и Patriot".