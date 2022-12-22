"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба от жестоких атак России", – написал министр обороны.
Он добавил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot. Резников отметил, что они уже "неоднократно доказывали свои умения".
Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022
Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia's brutal attacks.
* PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q
В пресс-релизе, который опубликовал Остин, сказано, что он и Резников обсудили помощь США Украине в области безопасности, в том числе выделение батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и "других ключевых средств", а также "укрепление непоколебимой приверженности США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России".
Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к нему; боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS; 500 артиллерийских выстрелов калибра 155 мм с точным наведением, противолокационные ракеты HARM, 120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV и другое.