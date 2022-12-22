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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot – Резников

Резников обсудил з главой Пентагона военную помощь Украине от США
Резников обсудил з главой Пентагона военную помощь Украине от США
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор c министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Резников 22 декабря сообщил в Twitter.

"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба от жестоких атак России", – написал министр обороны.

Он добавил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot. Резников отметил, что они уже "неоднократно доказывали свои умения".

В пресс-релизе, который опубликовал Остин, сказано, что он и Резников обсудили помощь США Украине в области безопасности, в том числе выделение батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и "других ключевых средств", а также "укрепление непоколебимой приверженности США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России".

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к нему; боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS; 500 артиллерийских выстрелов калибра 155 мм с точным наведением, противолокационные ракеты HARM, 120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV и другое.

Теги: США, Украина, военные, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, Patriot, Ллойд Остин
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