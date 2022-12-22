"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба от жестоких атак России", – написал министр обороны.

Он добавил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot. Резников отметил, что они уже "неоднократно доказывали свои умения".

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia's brutal attacks.

* PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022

В пресс-релизе, который опубликовал Остин, сказано, что он и Резников обсудили помощь США Украине в области безопасности, в том числе выделение батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и "других ключевых средств", а также "укрепление непоколебимой приверженности США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России".