Глава Пентагона обсудил с Резниковым военную помощь для Украины и противовоздушную оборону

"Сегодня я разговаривал со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжающиеся усилия США по оказанию помощи в области безопасности и укрепить непоколебимую приверженность США поддержке Украины", – написал он.

В опубликованном пресс-релизе указано, что министры обсудили помощь США Украине в области безопасности, в том числе выделение батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и "других ключевых средств", а также "укрепление непоколебимой приверженности США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России".

"На фоне непрекращающихся атак России на важнейшую гражданскую инфраструктуру секретарь Остин повторил, что противовоздушная оборона является главным приоритетом помощи США в обеспечении безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Today, I spoke with my good friend and * counterpart @oleksiireznikov to discuss continued * security assistance efforts and to reinforce the unwavering * commitment to support * . pic.twitter.com/qFcG0q0vJ4 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 21, 2022