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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона обсудил с Резниковым военную помощь для Украины и противовоздушную оборону

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Остин заверил Резникова, что ПВО является главным приоритетом помощи США в обеспечении безопасности Украины
Остин заверил Резникова, что ПВО является главным приоритетом помощи США в обеспечении безопасности Украины
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter Остина 21 декабря.

"Сегодня я разговаривал со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжающиеся усилия США по оказанию помощи в области безопасности и укрепить непоколебимую приверженность США поддержке Украины", – написал он.

В опубликованном пресс-релизе указано, что министры обсудили помощь США Украине в области безопасности, в том числе выделение батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и "других ключевых средств", а также "укрепление непоколебимой приверженности США поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России".

"На фоне непрекращающихся атак России на важнейшую гражданскую инфраструктуру секретарь Остин повторил, что противовоздушная оборона является главным приоритетом помощи США в обеспечении безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к нему; боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS; 500 артиллерийских выстрелов 155-мм калибра с точным наведением, противолокационные ракеты HARM, 120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин
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