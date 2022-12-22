В Белом доме ответили на заявление Путина о "цели" РФ "завершить войну" и назвали условие его переговоров с Байденом

Об этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на онлайн-брифинге 22 декабря, цитаты приводят CNBC и Reuters.
21 декабря Байден встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. На следующий день Путин заявил, что РФ "стремится" закончить войну.
Кирби, комментируя слова Путина, сказал, что все "как раз наоборот".
Глава Кремля продемонстрировал "абсолютно нулевые признаки" готовности к переговорам о завершении войны, и все, что он делает "на земле и в воздухе, говорит о том, что он хочет продолжать насилие над украинским народом и эскалацию войны", подчеркнул Кирби.
Байден 1 декабря говорил, что пока не планирует контактов с Путиным, но готов к переговорам при условии, если тот "действительно будет заинтересован в поиске пути завершения войны".
Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того, как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю" и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.
30 марта, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Байден сказал, что это будет зависеть от того, о чем именно захочет поговорить российский президент. "Вопрос в том, есть ли что-нибудь для встречи, что подтверждает его готовность закончить эту войну и отстроить Украину. Это вопрос", – отметил Байден.
В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".