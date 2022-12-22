В Белом доме ответили на заявление Путина о "цели" РФ "завершить войну" и назвали условие его переговоров с Байденом

Байден говорил в начале декабря, что пока не планирует контактов с Путиным Фото: ЕРА

Об этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на онлайн-брифинге 22 декабря, цитаты приводят CNBC и Reuters.

21 декабря Байден встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. На следующий день Путин заявил, что РФ "стремится" закончить войну.

Кирби, комментируя слова Путина, сказал, что все "как раз наоборот".

Глава Кремля продемонстрировал "абсолютно нулевые признаки" готовности к переговорам о завершении войны, и все, что он делает "на земле и в воздухе, говорит о том, что он хочет продолжать насилие над украинским народом и эскалацию войны", подчеркнул Кирби.

Байден 1 декабря говорил, что пока не планирует контактов с Путиным, но готов к переговорам при условии, если тот "действительно будет заинтересован в поиске пути завершения войны".