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В Белом доме ответили на заявление Путина о "цели" РФ "завершить войну" и назвали условие его переговоров с Байденом

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Байден говорил в начале декабря, что пока не планирует контактов с Путиным
Байден говорил в начале декабря, что пока не планирует контактов с Путиным
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден открыт к переговорам с президент России Владимиром Путиным, но только после того, как тот "продемонстрирует серьезное отношение к переговорам", а также после консультаций с Украиной и союзниками.

Об этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на онлайн-брифинге 22 декабря, цитаты приводят CNBC и Reuters

21 декабря Байден встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. На следующий день Путин заявил, что РФ "стремится" закончить войну.

Кирби, комментируя слова Путина, сказал, что все "как раз наоборот". 

Глава Кремля продемонстрировал "абсолютно нулевые признаки" готовности к переговорам о завершении войны, и все, что он делает "на земле и в воздухе, говорит о том, что он хочет продолжать насилие над украинским народом и эскалацию войны", подчеркнул Кирби. 

Байден 1 декабря говорил, что пока не планирует контактов с Путиным, но готов к переговорам при условии, если тот "действительно будет заинтересован в поиске пути завершения войны". 

Контекст:

Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того, как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю" и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.

30 марта, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Байден сказал, что это будет зависеть от того, о чем именно захочет поговорить российский президент. "Вопрос в том, есть ли что-нибудь для встречи, что подтверждает его готовность закончить эту войну и отстроить Украину. Это вопрос", – отметил Байден.

В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, переговоры, война России против Украины, Джон Кирби, встреча
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