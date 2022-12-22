Визит Зеленского в США ознаменовал переход на новый этап войны за независимость Украины – Данилов

Данилов: Мнение, что Россия должна остаться в тех границах, в которых она сегодня существует, что ее не нужно трогать и раздражать, не является для нас конструктивным Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом он сказал на конференции глав зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

По мнению Данилова, после завершения войны в мире будут созданы новые союзы, альянсы и конфигурации "преимущественно регионального типа", и Украина вместе с союзниками в таких объединениях должна играть ведущую роль.

"Необходимо изучить уроки прошлого, чтобы смотреть на новые горизонты, – добавил секретарь СНБО. – Мнение, что Россия должна остаться в тех границах, в которых она сегодня существует, что ее не нужно трогать и раздражать, не является для нас конструктивным, поскольку новые попытки России уничтожить нас как государство будут вопросом короткого времени".

Говоря о глобальных тенденциях, он отметил, что ранее мировые исследовательские институты в своих прогнозах "относили Украину, Грузию и Молдову к сфере влияния России". Для Украины это неприемлемо, подчеркнул секретарь СНБО. "24 февраля начался наш путь, чтобы окончательно вырваться из этой парадигмы", – добавил он.