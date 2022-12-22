Визит Зеленского в США ознаменовал переход на новый этап войны за независимость Украины – Данилов

Об этом он сказал на конференции глав зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает пресс-служба СНБО.
По мнению Данилова, после завершения войны в мире будут созданы новые союзы, альянсы и конфигурации "преимущественно регионального типа", и Украина вместе с союзниками в таких объединениях должна играть ведущую роль.
"Необходимо изучить уроки прошлого, чтобы смотреть на новые горизонты, – добавил секретарь СНБО. – Мнение, что Россия должна остаться в тех границах, в которых она сегодня существует, что ее не нужно трогать и раздражать, не является для нас конструктивным, поскольку новые попытки России уничтожить нас как государство будут вопросом короткого времени".
Говоря о глобальных тенденциях, он отметил, что ранее мировые исследовательские институты в своих прогнозах "относили Украину, Грузию и Молдову к сфере влияния России". Для Украины это неприемлемо, подчеркнул секретарь СНБО. "24 февраля начался наш путь, чтобы окончательно вырваться из этой парадигмы", – добавил он.
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".