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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья, которая попросила "дать NASAMS" для защиты города

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У Украины уже есть системы ПВО NASAMS, но их пока немного
У Украины уже есть системы ПВО NASAMS, но их пока немного
Фото: ЕРА

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть предоставление Запорожью большей защиты от российских ракет. Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию, опубликованном 20 декабря.

Автор петиции Дарья Тарадайко подчеркнула, что Запорожье систематически обстреливается в течение длительного времени. 

"Запорожье – прифронтовой город и нуждается в немедленной защите! Дайте Запорожью систему противовоздушной обороны NASAMS!!!" – говорится в тексте петиции. Ее подписали более 25 тыс. человек, и президент был обязан ответить на обращение. 

Зеленский отметил, что ПВО Запорожья "осуществляется в общей системе ПВО Украины", а ВСУ в условиях активных боевых действий на значительной территории выполняют задачи "с применением всех имеющихся сил и средств для защиты от ударов с воздуха".

Президент напомнил, что обеспечение мощной ПВО и создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры – "вопрос №1", и для этого работают все, от военных до дипломатов.

"Уверен, что современные средства ПВО, которые в ближайшее время должны поступить в ВСУ от наших международных партнеров, помогут защитить граждан Украины, в том числе и жителей Запорожья, от российского ракетного террора", – написал глава государства.

Зеленский также попросил Залужного, "на которого возложена ответственность за организацию противовоздушной обороны и руководство ею", проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятого ею вопроса.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

США обязались поставить в Украину восемь систем NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, сообщали в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.

Теги: Запорожье, петиция, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный, NASAMS
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