Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья, которая попросила "дать NASAMS" для защиты города

Автор петиции Дарья Тарадайко подчеркнула, что Запорожье систематически обстреливается в течение длительного времени.
"Запорожье – прифронтовой город и нуждается в немедленной защите! Дайте Запорожью систему противовоздушной обороны NASAMS!!!" – говорится в тексте петиции. Ее подписали более 25 тыс. человек, и президент был обязан ответить на обращение.
Зеленский отметил, что ПВО Запорожья "осуществляется в общей системе ПВО Украины", а ВСУ в условиях активных боевых действий на значительной территории выполняют задачи "с применением всех имеющихся сил и средств для защиты от ударов с воздуха".
Президент напомнил, что обеспечение мощной ПВО и создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры – "вопрос №1", и для этого работают все, от военных до дипломатов.
"Уверен, что современные средства ПВО, которые в ближайшее время должны поступить в ВСУ от наших международных партнеров, помогут защитить граждан Украины, в том числе и жителей Запорожья, от российского ракетного террора", – написал глава государства.
Зеленский также попросил Залужного, "на которого возложена ответственность за организацию противовоздушной обороны и руководство ею", проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятого ею вопроса.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
США обязались поставить в Украину восемь систем NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, сообщали в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.