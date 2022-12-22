Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья, которая попросила "дать NASAMS" для защиты города

У Украины уже есть системы ПВО NASAMS, но их пока немного Фото: ЕРА

Автор петиции Дарья Тарадайко подчеркнула, что Запорожье систематически обстреливается в течение длительного времени.

"Запорожье – прифронтовой город и нуждается в немедленной защите! Дайте Запорожью систему противовоздушной обороны NASAMS!!!" – говорится в тексте петиции. Ее подписали более 25 тыс. человек, и президент был обязан ответить на обращение.

Зеленский отметил, что ПВО Запорожья "осуществляется в общей системе ПВО Украины", а ВСУ в условиях активных боевых действий на значительной территории выполняют задачи "с применением всех имеющихся сил и средств для защиты от ударов с воздуха".

Президент напомнил, что обеспечение мощной ПВО и создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры – "вопрос №1", и для этого работают все, от военных до дипломатов.

"Уверен, что современные средства ПВО, которые в ближайшее время должны поступить в ВСУ от наших международных партнеров, помогут защитить граждан Украины, в том числе и жителей Запорожья, от российского ракетного террора", – написал глава государства.

Зеленский также попросил Залужного, "на которого возложена ответственность за организацию противовоздушной обороны и руководство ею", проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятого ею вопроса.