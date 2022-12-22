"Там спасают жизни". В Бундестаге призвали Шольца отдать Украине системы ПВО, которые все равно скоро придется списывать

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot в модификации PAC-2, которые ФРГ в ближайшие годы планирует заменить новыми.

"В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в противовоздушную оборону от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер.

Он отметил, что США, в отличие от Германии, приняли решение дать Киеву Patriot для противовоздушной обороны, и предложил также передать системы ПВО и ракеты для них с истекающим сроком службы.

"Их придется выбросить и заменить в ближайшие годы. В Украине спасают жизни", – добавил депутат.