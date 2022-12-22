"Там спасают жизни". В Бундестаге призвали Шольца отдать Украине системы ПВО, которые все равно скоро придется списывать

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot в модификации PAC-2, которые ФРГ в ближайшие годы планирует заменить новыми.
"В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в противовоздушную оборону от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер.
Он отметил, что США, в отличие от Германии, приняли решение дать Киеву Patriot для противовоздушной обороны, и предложил также передать системы ПВО и ракеты для них с истекающим сроком службы.
"Их придется выбросить и заменить в ближайшие годы. В Украине спасают жизни", – добавил депутат.
#Zeitenwende heißt helfen - auch mit #PAC2. Unsere alten PAC2 müssen in den kommenden Jahren durch PAC2 GEM-T und #PAC3 ersetzt werden. In der #Ukraine können sie vor ihrem Nutzungsdauerende noch zur Luftverteidigung gegen Marschflugkörper und Drohnen beitragen.— Marcus Faber (@MarcusFaber) December 22, 2022
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос предоставления танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но движется".
Германия поставляет Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня Mars II, самоходные зенитные установки Gepard, мостоукладочные машины Biber, боеприпасы, запчасти для вертолетов и другое вооружение.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставлять Украине танки Leopard, которые просит Украина.