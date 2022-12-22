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"Там спасают жизни". В Бундестаге призвали Шольца отдать Украине системы ПВО, которые все равно скоро придется списывать

Германия, как и США, должна дать Украине ЗРК Patriot, считает представитель парламента
Германия, как и США, должна дать Украине ЗРК Patriot, считает представитель парламента
Фото: ЕРА

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу отдать Украине часть немецких систем ПВО. Об этом политик 22 декабря написал в Twitter.

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot в модификации PAC-2, которые ФРГ в ближайшие годы планирует заменить новыми.

"В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в противовоздушную оборону от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер. 

Он отметил, что США, в отличие от Германии, приняли решение дать Киеву Patriot для противовоздушной обороны, и предложил также передать системы ПВО и ракеты для них с истекающим сроком службы.

"Их придется выбросить и заменить в ближайшие годы. В Украине спасают жизни", – добавил депутат.

Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос предоставления танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но движется".

Германия поставляет Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня Mars II, самоходные зенитные установки Gepardмостоукладочные машины Biber, боеприпасы, запчасти для вертолетов и другое вооружение.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставлять Украине танки Leopard, которые просит Украина.

Теги: Германия, ФРГ, вооружение, ПВО, военная помощь, Бундестаг, война России против Украины, Patriot
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