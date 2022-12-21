Франция передала Украине системы противовоздушной обороны Crotale – Макрон

Макрон заявил, что Франция работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года Фото: ЕРА

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи ПВО), оборудование сверх того, что мы уже поставили", – сказал Макрон.

Он также добавил, что совместно с министерством обороны Франции работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года.

По словам Макрона, поставки в начале следующего года будут включать в том числе и самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом президент Франции не уточнил, сколько именно установок получит Украина.