ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция передала Украине системы противовоздушной обороны Crotale – Макрон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон заявил, что Франция работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года
Макрон заявил, что Франция работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года
Фото: ЕРА

Франция передала Украине системы противовоздушной обороны Crotale. Об этом 20 декабря заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает France 24.

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи ПВО), оборудование сверх того, что мы уже поставили", – сказал Макрон.

Он также добавил, что совместно с министерством обороны Франции работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года.

По словам Макрона, поставки в начале следующего года будут включать в том числе и самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом президент Франции не уточнил, сколько именно установок получит Украина.

Контекст:

Crotale – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей до 6 км.

В ноябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщал, что его страна уже передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Crotale.

Теги: Украина, оружие, Франция, ПВО, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Эти ноги сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (109655)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (62386)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (39454)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (34555)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (27158)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (25140)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (20447)
8
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения (12285)
 
 
 
 