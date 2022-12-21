Франция передала Украине системы противовоздушной обороны Crotale – Макрон

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи ПВО), оборудование сверх того, что мы уже поставили", – сказал Макрон.
Он также добавил, что совместно с министерством обороны Франции работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года.
По словам Макрона, поставки в начале следующего года будут включать в том числе и самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом президент Франции не уточнил, сколько именно установок получит Украина.
Crotale – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей до 6 км.
В ноябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщал, что его страна уже передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Crotale.