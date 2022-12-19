Минобороны напомнило, какую информацию о ПВО не нужно публиковать в соцсетях

"Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики", – сообщили в Минобороны.

В министерстве призвали не публиковать в состоянии реального времени фото и видео пусков украинских ракет противовоздушной обороны, фото и видео позиций средств ПВО, свои мысли о том, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать, и сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

Россияне используют эту информацию для разведки, прокладывания маршрутов применения ракет для обхода ПВО, корректировки и нанесение ударов по самим средствам обороны.