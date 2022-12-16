Оккупанты применили "максимальный ресурс", пытаясь ракетным ударом истощить ПВО Украины – ОК "Юг"

"Сегодняшним массированным ударом рассредоточенными силами враг пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация с разных направлений, был выведен в [Черное] море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", – отметила спикер ОК "Юг".
Она подчеркнула, что оккупанты применили "максимальный ресурс", который доступен им на данный момент.
"Враг уже не впервые применяет такую тактику. Когда поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. И подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО", – добавила Гуменюк.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. По ранее опубликованным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.
Энергоснабжение к вечеру 16 декабря полностью восстановлено в Сумской области, частично – в Кировоградской и Харьковской областях.