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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты применили "максимальный ресурс", пытаясь ракетным ударом истощить ПВО Украины – ОК "Юг"

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Украинские силы ПВО сбили 60 из 74 ракет оккупантов во время атаки 16 декабря
Украинские силы ПВО сбили 60 из 74 ракет оккупантов во время атаки 16 декабря
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Российские войска нанесли массированный удар 16 декабря рассредоточенными силами, чтобы попытаться истощить систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 16 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Сегодняшним массированным ударом рассредоточенными силами враг пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация с разных направлений, был выведен в [Черное] море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", – отметила спикер ОК "Юг".

Она подчеркнула, что оккупанты применили "максимальный ресурс", который доступен им на данный момент.

"Враг уже не впервые применяет такую тактику. Когда поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. И подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО", – добавила Гуменюк.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. По ранее опубликованным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Энергоснабжение к вечеру 16 декабря полностью восстановлено в Сумской области, частично – в Кировоградской и Харьковской областях.

Теги: Россия, Украина, самолет, Вооруженные силы Украины, ПВО, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, Воздушные силы Украины, Наталья Гуменюк, крылатая ракета, телеканал Рада, российские оккупанты
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