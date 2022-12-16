Оккупанты применили "максимальный ресурс", пытаясь ракетным ударом истощить ПВО Украины – ОК "Юг"

Украинские силы ПВО сбили 60 из 74 ракет оккупантов во время атаки 16 декабря Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Сегодняшним массированным ударом рассредоточенными силами враг пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация с разных направлений, был выведен в [Черное] море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", – отметила спикер ОК "Юг".

Она подчеркнула, что оккупанты применили "максимальный ресурс", который доступен им на данный момент.

"Враг уже не впервые применяет такую тактику. Когда поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. И подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО", – добавила Гуменюк.