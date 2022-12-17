Зеленский: Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете

"Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа – именно против людей, всех украинцев от Луцка до Харькова, от Сум до Одессы. И я благодарен каждому лидеру, я благодарен каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор – уже, представьте себе, более 4 тысяч ракет! – нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых этот террор направлен", – заявил президент.

Он отметил, что на этой неделе были важные решения от ЕС, стран-партнеров в Европе и США, которые "помогут сохранять стабильность сейчас и в следующем году".

"Это касается и оборонной поддержки, и энергетической, и макрофина для Украины. Но есть еще над чем работать. Еще есть жизненно необходимые решения, ожидающие окончательного одобрения и исполнения. В частности, я буду постоянно напоминать… Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от этих российских террористических ударов", – заявил Зеленский.

По его словам, когда это произойдет, "основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможной".

"А это означает безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир", – сказал он.