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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете

Зеленский: Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа
Зеленский: Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских ударов. Об этом он заявил в вечернем видеообращении 17 декабря, опубликованном его пресс-службой.

"Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа – именно против людей, всех украинцев от Луцка до Харькова, от Сум до Одессы. И я благодарен каждому лидеру, я благодарен каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор – уже, представьте себе, более 4 тысяч ракет! – нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых этот террор направлен", – заявил президент.

Он отметил, что на этой неделе были важные решения от ЕС, стран-партнеров в Европе и США, которые "помогут сохранять стабильность сейчас и в следующем году".

"Это касается и оборонной поддержки, и энергетической, и макрофина для Украины. Но есть еще над чем работать. Еще есть жизненно необходимые решения, ожидающие окончательного одобрения и исполнения. В частности, я буду постоянно напоминать… Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от этих российских террористических ударов", – заявил Зеленский.

По его словам, когда это произойдет, "основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможной".

"А это означает безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир", – сказал он.

Контекст:

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали из всех доступных средств, заявляли в Воздушных силах ВСУ в ноябре. Имеющихся средств недостаточно, подчеркивал тогда спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Процесс усиления противовоздушной и противодронной обороны Украины происходит постоянно, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря. По его словам, на этой неделе в вопросе ПВО был достигнут значительный прогресс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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