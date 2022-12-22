Если новых обстрелов не будет, энергосистему Украины можно стабилизировать до лета – Галущенко

Галущенко: Украина проходит то, что ни одна страна не проходила. Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено не менее месяца Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Он отметил, что украинские энергетики делают невозможное и "находят технические решения на грани фантастики".

"Украина проходит то, что ни одна страна не проходила. Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары", – подчеркнул министр.

Галущенко не стал называть точные цифры, когда его спросили о дефиците в энергосистеме, но подчеркнул, что ситуация сложная. Наиболее сложная сейчас она в Киеве, сказал глава Минэнерго. По его словам, в результате ударов 19 декабря были повреждения, существенные для энергоснабжения столицы.

В то же время энергосистема Украины остается целостной, сообщил он.

Отвечая на вопрос, когда возможны стабилизация системы и прекращение отключений, Галущенко сказал, что это связано с обстрелами.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", – добавил он.