Если новых обстрелов не будет, энергосистему Украины можно стабилизировать до лета – Галущенко

Он отметил, что украинские энергетики делают невозможное и "находят технические решения на грани фантастики".
"Украина проходит то, что ни одна страна не проходила. Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары", – подчеркнул министр.
Галущенко не стал называть точные цифры, когда его спросили о дефиците в энергосистеме, но подчеркнул, что ситуация сложная. Наиболее сложная сейчас она в Киеве, сказал глава Минэнерго. По его словам, в результате ударов 19 декабря были повреждения, существенные для энергоснабжения столицы.
В то же время энергосистема Украины остается целостной, сообщил он.
Отвечая на вопрос, когда возможны стабилизация системы и прекращение отключений, Галущенко сказал, что это связано с обстрелами.
"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", – добавил он.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.