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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если новых обстрелов не будет, энергосистему Украины можно стабилизировать до лета – Галущенко

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Галущенко: Украина проходит то, что ни одна страна не проходила. Атака на украинскую энергосистему это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено не менее месяца
Галущенко: Украина проходит то, что ни одна страна не проходила. Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено не менее месяца
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

В случае, если новых обстрелов по объектам инфраструктуры Украины не будет, энергетики смогут стабилизировать энергосистему Украины до лета. Такой прогноз в интервью "Forbes Украина", вышедшем 22 декабря, озвучил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что украинские энергетики делают невозможное и "находят технические решения на грани фантастики". 

"Украина проходит то, что ни одна страна не проходила. Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары", – подчеркнул министр. 

Галущенко не стал называть точные цифры, когда его спросили о дефиците в энергосистеме, но подчеркнул, что ситуация сложная. Наиболее сложная сейчас она в Киеве, сказал глава Минэнерго. По его словам, в результате ударов 19 декабря были повреждения, существенные для энергоснабжения столицы. 

В то же время энергосистема Украины остается целостной, сообщил он. 

Отвечая на вопрос, когда возможны стабилизация системы и прекращение отключений, Галущенко сказал, что это связано с обстрелами.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать", – добавил он.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Министерство энергетики, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Герман Галущенко, восстановление
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