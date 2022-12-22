Энергетикам Киевской области поручили ускорить выход на графики электроснабжения

ДТЭК и "Укрэнерго" поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение между гражданами Фото: depositphotos.com

Также компаниям поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Укрэнерго" и ДТЭК должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевской области", – добавил глава Киевской ОВА.

По его словам, по состоянию на данный момент ситуация в общинах, где свет отсутствовал более 48 часов, постепенно улучшается.

"Это Бучанский и Вышгородский [районы], часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики", – уточнил он.

Отдельно районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

"В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" и пункты обогрева в общинах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно", – сообщил Кулеба.