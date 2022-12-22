Энергетикам Киевской области поручили ускорить выход на графики электроснабжения

Также компаниям поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.
"Укрэнерго" и ДТЭК должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевской области", – добавил глава Киевской ОВА.
По его словам, по состоянию на данный момент ситуация в общинах, где свет отсутствовал более 48 часов, постепенно улучшается.
"Это Бучанский и Вышгородский [районы], часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики", – уточнил он.
Отдельно районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.
"В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" и пункты обогрева в общинах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно", – сообщил Кулеба.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.