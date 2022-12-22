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Энергетикам Киевской области поручили ускорить выход на графики электроснабжения

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ДТЭК и "Укрэнерго" поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение между гражданами
ДТЭК и "Укрэнерго" поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение между гражданами
Фото: depositphotos.com

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области поручила "Укрэнерго" и ДТЭК как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевской области графики электроснабжения. Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Также компаниям поручили обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Укрэнерго" и ДТЭК должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевской области", – добавил глава Киевской ОВА.

По его словам, по состоянию на данный момент ситуация в общинах, где свет отсутствовал более 48 часов, постепенно улучшается.

"Это Бучанский и Вышгородский [районы], часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики", – уточнил он.

Отдельно районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

"В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" и пункты обогрева в общинах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно", – сообщил Кулеба.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, электроснабжение, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Алексей Кулеба
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