Чем заняться, когда отключили электричество

Отправиться на прогулку

Прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет и улучшают настроение. И время, проведенное активно, поможет отвлечься от ожидания включения электроэнергии. Можно совместить приятное с полезным и по дороге зайти в продуктовые и хозяйственные магазины, чтобы сделать необходимые покупки.

Если прогулка предстоит вечером, нужно не забыть взять с собой фонарик, поскольку уличное освещение зачастую отсутствует. Также лучше надевать светлую одежду, чтобы быть более заметными для водителей на дорогах.

Устроить посиделки с друзьями при свечах

Если у ваших соседей или друзей тоже нет света и вы вместе думаете, чем себя занять, можно ходить друг к другу в гости. При наличии в доме газа или портативной плиты можно устроить, например, чайную церемонию при свечах.

Фото: depositphotos.com

Но нужно не забывать, что открытый огонь всегда представляет потенциальную опасность, поэтому свечи следует ставить в такое место, чтобы случайно их не перевернуть.

Сложить вещи

Провести во тьме генеральную уборку вряд ли получится. А вот сложить вещи в шкаф – вполне. Такая рутинная работа отвлечет от ожиданий и даст практический результат.

Читать

Если вы зарядили вовремя электронную книгу, можно переждать выключение электричества за чтением. Читать печатные книги при свечах не рекомендуется, поскольку это может отрицательно сказаться на зрении. А вот некоторые осветительные приборы на аккумуляторах или батарейках вполне смогут выручить.

Фото: depositphotos.com

Принять ванну и спать

Если свет выключают вечером, но не слишком поздно, можно спланировать вечер релакса. Заранее набрать теплую ванну и провести водные процедуры при свечах. Это расслабляет, и поэтому, вполне вероятно, что, выйдя из ванной, удастся уснуть раньше, а проснуться к тому времени, когда появится электричество.