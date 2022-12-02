ГОРДОН
 
 
Интересное

Когда нет электричества. Какие свечи выбрать, чтобы не навредить здоровью

Не стоит находиться слишком близко к горящим свечам
Не стоит находиться слишком близко к горящим свечам
Фото: depositphotos.com

В городах Украины после атаки РФ по объектам энергосистемы страны применяют веерные отключения света. Традиционным способом альтернативного освещения являются свечи. Издание "ГОРДОН" рассказывает, на что обратить внимание при их выборе.

В основе большинства современных свечей – парафин. Это конечный продукт переработки нефти. При горении материал выделяет толуол и бензол. Эти вещества токсичны для человека. Находясь в комнате, которую не проветривали, но жгли свечи, можно ощутить головную боль. А если концентрация вредных паров слишком высока, это грозит отравлением канцерогенами, содержащимися в продуктах горения парафина.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нахождение в такой атмосфере способно вызвать тахикардию, бессонницу и поражение желудочно-кишечного тракта.

Если вам приходится одновременно зажечь несколько свечей, постарайтесь не находиться слишком близко к ним. А с появлением электроэнергии стоит в обязательном порядке проветрить помещение.

При возможности лучше отдать предпочтение свечам из натурального воска – пчелиного или соевого. Если же таких продуктов в ассортименте нет, стоит выбрать парафиновые свечи не ярких цветов. Красители также могут содержать в себе вредные вещества.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Лучше отдать предпочтение свечам без химических ароматизаторов. Отдушки могут содержать токсичные вещества: ацетон, толуол, бензилацетат, фенол, лимонен.

В обязательно порядке необходимо соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае нельзя оставлять свечи без присмотра и зажигать их возле предметов, которые быстро возгораются: штор, оклеенных обоями стен, книг.

Теги: здоровье, электричество, продукты, электроэнергия, интересное, энергосистема, свечи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались G
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Мне нравится слоган "Переживемо зиму разом". Непонятно только, почему четная сторона нашей улицы переживает ее отдельно
Военный дневник харьковчанки Гин: Мне нравится слоган "Переживемо зиму разом". Непонятно только, почему четная сторона нашей улицы переживает ее отдельно
  Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела"
  Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела" G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 