Когда нет электричества. Какие свечи выбрать, чтобы не навредить здоровью

Не стоит находиться слишком близко к горящим свечам Фото: depositphotos.com

В основе большинства современных свечей – парафин. Это конечный продукт переработки нефти. При горении материал выделяет толуол и бензол. Эти вещества токсичны для человека. Находясь в комнате, которую не проветривали, но жгли свечи, можно ощутить головную боль. А если концентрация вредных паров слишком высока, это грозит отравлением канцерогенами, содержащимися в продуктах горения парафина.

Фото: depositphotos.com

Нахождение в такой атмосфере способно вызвать тахикардию, бессонницу и поражение желудочно-кишечного тракта.

Если вам приходится одновременно зажечь несколько свечей, постарайтесь не находиться слишком близко к ним. А с появлением электроэнергии стоит в обязательном порядке проветрить помещение.

При возможности лучше отдать предпочтение свечам из натурального воска – пчелиного или соевого. Если же таких продуктов в ассортименте нет, стоит выбрать парафиновые свечи не ярких цветов. Красители также могут содержать в себе вредные вещества.

Фото: depositphotos.com

Лучше отдать предпочтение свечам без химических ароматизаторов. Отдушки могут содержать токсичные вещества: ацетон, толуол, бензилацетат, фенол, лимонен.

В обязательно порядке необходимо соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае нельзя оставлять свечи без присмотра и зажигать их возле предметов, которые быстро возгораются: штор, оклеенных обоями стен, книг.