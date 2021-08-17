Ягоды годжи. Польза и вред

Они содержат множество витаминов и ценных для здоровья человека микроэлементов. А именно витамины А, С, В1, В2, В6, В9, Е; цинк, йод, калий, селен, железо, кальций, фосфор, магний, медь, германий, кобальт.

Фото: pixabay.com

Употребление в пищу ягод годжи способствует повышению уровня гемоглобина в крови, нормализации работы нервной системы, улучшению зрения, очищению печени, выведению лишней жидкости из организма. Включение этого продукта в ежедневный рацион дает заряд энергии, снижает утомляемость.

Плоды годжи показаны во время диет, поскольку содержащаяся в них линолевая кислота сжигает жир. Эти ягоды оказывают благотворное влияние на пищеварение – поддерживают баланс микрофлоры кишечника.

Кислоты Омега-3 и Омега-6, полисахариды LBP, которыми богаты ягоды годжи, нормализуют гормональный фон и оказывают антиоксидантное действие, стимулируют обновление клеток организма, обеспечивают профилактику возникновения онкологических заболеваний.

Фото: pixabay.com

Вред может нанести неправильное употребление ягод годжи. Их нельзя есть сырыми, поскольку в таком виде они ядовиты для человека, а после сушки плоды теряют свое опасное свойство. Ягоды годжи можно употреблять только в качестве добавки – одна столовая ложка в день. Превышение этой дозы может спровоцировать тахикардию и расстройство желудка.

Не следует есть эти ягоды и при повышенной температуре, поскольку его переваривание требует от организма большого количества энергии.

Ягоды годжи едят без сахара: его добавление снижает полезные свойства продукта.