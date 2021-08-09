Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
Новости

10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орехи полезны для здоровья и являются профилактикой многих заболеваний
Орехи полезны для здоровья и являются профилактикой многих заболеваний
Фото: depositphotos.com

Орехи – популярная еда среди людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Издание "ГОРДОН" предлагает разобраться, какие орехи лучше всего подходят именно вам.

Грецкие орехи – самые популярные в наших широтах. Диетологи рекомендуют в день съедать не больше семи грецких орехов. В этой порции содержится около 3% суточной рекомендуемой нормы кальция, 10% суточной нормы железа и около 5% калия, а также до 14% магния и 7% дневной нормы фолиевой кислоты. Об этом сообщается в публикации на профильном сайте WebMd.

Грецкие орехи также богаты полиненасыщенными жирами и содержат большое количество омега-3 жирных кислот.  Их рекомендуется употреблять для профилактики заболеваний сердца и для снижения вероятности образования тромбов. В публикации отмечается, что пять порций орехов в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний на 50%.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Миндаль – это съедобное семена миндального дерева. Миндаль продается в сыром или жареном виде, а также используются для производства миндального молока, масла, сливочного масла, муки, отмечается в публикации на сайте Healthline.

Миндаль является источником антиоксидантов, они в основном сконцентрированы в коричневом слое кожи. Именно поэтому орехи без кожуры – не лучший выбор с точки зрения здоровья. Также миндаль – один из лучших источников витамина Е: всего 30 грамм обеспечивает 37% суточной потребности. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кешью – орех с высоким содержанием минералов. При правильном хранении, отмечается на сайте NDTV Food, кешью сохраняет вкусовые и питательные свойства в течение длительного времени.

Съедая чрез день горсть кешью, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом эксперты предостерегают от чрезмерного поедания этих орехов из-за их высокой энергетической ценности.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фундук имеет сладкий вкус, его можно есть сырым или жареным. Как и другие орехи, он богат питательными веществами и содержит значительное количество антиоксидантов. Большинство антиоксидантов сосредоточено в кожуре ореха, но их количество может уменьшиться после обжарки, говорится в публикации на профильном  сайте Healthline. При этом высокое содержание жирных кислот, пищевых волокон, антиоксидантов, калия и магния в фундуке помогает нормализовать кровяное давление.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кедровые орехи на самом деле не являются орехами, а представляют собой съедобные семена примерно 20 различных видов сосновых шишек, отмечается на сайте о здоровье Family Health Diary. Древние греки и римляне считали кедровые орехи афродизиаком. 

Регулярное употребление кедровых орехов в умеренных количествах способствует снижению веса благодаря пиноленовой кислоте, которая является эффективным средством подавления аппетита. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фисташки – один из видов древесных орехов, обладающих полезными для здоровья свойствами. Фисташки – доступный и самый низкокалорийный из всех орехов источник белка, антиоксидантов и клетчатки. Об этом говорится в публикации на сайте Medical News Today. Медики рекомендуют употреблять эти орехи для профилактики развития глазных заболеваний.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Орехи пекан очень часто используются при изготовлении кондитерских изделий. Они являются источником витаминов и минералов, таких как марганец, калий, кальций, железо, магний, цинк и селен, сообщается на сайте NDTV Food. Употребление орехов пекан способствует предотвращению инсульта и ишемической болезни сердца.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Орехи макадамия – это древесные орехи с маслянистым вкусом и кремовой текстурой. Орехи являются плодами дерева макадамии. Регулярное употребление этого продукта улучшает пищеварение, здоровье сердца, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови. Об этом сообщается в публикации на сайте Healthline.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Бразильские орехи – это плоды южноамериканского дерева Bertholletia excelsa. Они являются  источником полезных жиров, белка, клетчатки и селена. Как и кедровые орехи, бразильские орехи являются семенами дерева, так как не имеют твердой оболочки, например, такой, как у грецких орехов. Диетологи рекомендуют употреблять бразильские орехи в пищу для улучшения мозговой деятельности, отмечают эксперты профильного сайта Medical News Today

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Арахис является источником биотина – составляющей части витамина B. Биотин полезен для профилактики рассеянного склероза и лечения диабета. Также биотин снижает риск развития врожденных пороков плода у беременных, сообщается на сайте Nuts.com.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Теги: здоровье, витамины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Елена ПОСКАННАЯ
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Деньги закончились, вот и вернулась", "Все постановочно!" Успенская показала, как помирилась с дочерью
"Деньги закончились, вот и вернулась", "Все постановочно!" Успенская показала, как помирилась с дочерью
"Обалдеть, один папин, другой мамин". Monatik показал подросших сыновей
"Обалдеть, один – папин, другой – мамин". Monatik показал подросших сыновей
В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко
В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS