10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам

Грецкие орехи – самые популярные в наших широтах. Диетологи рекомендуют в день съедать не больше семи грецких орехов. В этой порции содержится около 3% суточной рекомендуемой нормы кальция, 10% суточной нормы железа и около 5% калия, а также до 14% магния и 7% дневной нормы фолиевой кислоты. Об этом сообщается в публикации на профильном сайте WebMd.

Грецкие орехи также богаты полиненасыщенными жирами и содержат большое количество омега-3 жирных кислот. Их рекомендуется употреблять для профилактики заболеваний сердца и для снижения вероятности образования тромбов. В публикации отмечается, что пять порций орехов в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний на 50%.

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Миндаль – это съедобное семена миндального дерева. Миндаль продается в сыром или жареном виде, а также используются для производства миндального молока, масла, сливочного масла, муки, отмечается в публикации на сайте Healthline.

Миндаль является источником антиоксидантов, они в основном сконцентрированы в коричневом слое кожи. Именно поэтому орехи без кожуры – не лучший выбор с точки зрения здоровья. Также миндаль – один из лучших источников витамина Е: всего 30 грамм обеспечивает 37% суточной потребности.

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Кешью – орех с высоким содержанием минералов. При правильном хранении, отмечается на сайте NDTV Food, кешью сохраняет вкусовые и питательные свойства в течение длительного времени.

Съедая чрез день горсть кешью, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом эксперты предостерегают от чрезмерного поедания этих орехов из-за их высокой энергетической ценности.

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Фундук имеет сладкий вкус, его можно есть сырым или жареным. Как и другие орехи, он богат питательными веществами и содержит значительное количество антиоксидантов. Большинство антиоксидантов сосредоточено в кожуре ореха, но их количество может уменьшиться после обжарки, говорится в публикации на профильном сайте Healthline. При этом высокое содержание жирных кислот, пищевых волокон, антиоксидантов, калия и магния в фундуке помогает нормализовать кровяное давление.

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Кедровые орехи на самом деле не являются орехами, а представляют собой съедобные семена примерно 20 различных видов сосновых шишек, отмечается на сайте о здоровье Family Health Diary. Древние греки и римляне считали кедровые орехи афродизиаком.

Регулярное употребление кедровых орехов в умеренных количествах способствует снижению веса благодаря пиноленовой кислоте, которая является эффективным средством подавления аппетита.

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Фисташки – один из видов древесных орехов, обладающих полезными для здоровья свойствами. Фисташки – доступный и самый низкокалорийный из всех орехов источник белка, антиоксидантов и клетчатки. Об этом говорится в публикации на сайте Medical News Today. Медики рекомендуют употреблять эти орехи для профилактики развития глазных заболеваний.

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Орехи пекан очень часто используются при изготовлении кондитерских изделий. Они являются источником витаминов и минералов, таких как марганец, калий, кальций, железо, магний, цинк и селен, сообщается на сайте NDTV Food. Употребление орехов пекан способствует предотвращению инсульта и ишемической болезни сердца.

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Орехи макадамия – это древесные орехи с маслянистым вкусом и кремовой текстурой. Орехи являются плодами дерева макадамии. Регулярное употребление этого продукта улучшает пищеварение, здоровье сердца, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови. Об этом сообщается в публикации на сайте Healthline.

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Бразильские орехи – это плоды южноамериканского дерева Bertholletia excelsa. Они являются источником полезных жиров, белка, клетчатки и селена. Как и кедровые орехи, бразильские орехи являются семенами дерева, так как не имеют твердой оболочки, например, такой, как у грецких орехов. Диетологи рекомендуют употреблять бразильские орехи в пищу для улучшения мозговой деятельности, отмечают эксперты профильного сайта Medical News Today.

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Арахис является источником биотина – составляющей части витамина B. Биотин полезен для профилактики рассеянного склероза и лечения диабета. Также биотин снижает риск развития врожденных пороков плода у беременных, сообщается на сайте Nuts.com.