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Как понять, что вашему ребенку-подростку нужна помощь? Советы психолога

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Часто родители замечают изменения в поведении подростка, но не всегда понимают, как предложить помощь психолога, чтобы не испугать и не давить
Часто родители замечают изменения в поведении подростка, но не всегда понимают, как предложить помощь психолога, чтобы не испугать и не давить
Фото: depositphotos.com

Психолог проекта "Несокрушимая мама", инициированного благотворительным "Фондом Маша", Ирина Басиста рассказала, как не пропустить моменты, когда ребенку подросткового возраста необходима помощь. Об этом изданию "ГОРДОН" 28 октября сообщила пресс-служба фонда.

"Сейчас, когда из-за войны мы все переживаем огромный стресс, важно быть еще более чуткими и внимательными к своим детям. Особенно это касается подростков, потому что психика подростка и так уязвима и неустойчива", – отметила она.

По словам Басисты, часто родители замечают изменения в поведении подростка, но не всегда понимают, как предложить помощь психолога, чтобы не испугать, не давить и в то же время не оставить его наедине с проблемами.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Важно обратить внимание на следующие моменты и насторожиться, если ребенок ведет себя не так, как обычно, замкнулся в себе, долго или, наоборот, мало и плохо спит, начал больше или меньше есть. Тревожным звоночком является проявление агрессии, а тем более неконтролируемые ее вспышки, а также потеря интереса к действиям, которые раньше доставляли удовольствие.

Если подобное поведение было замечено, следует поговорить с подростком об этих изменениях. Не нужно ругать его за замкнутость или агрессивность. Важно показать, что вы уважаете его чувства и поведенческие проявления.

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Фото: depositphotos.com

Нужно сказать, что вы хотите оказать поддержку и готовы это делать в любое время. Если ребенок не готов говорить здесь и сейчас, предложите свою готовность его выслушать тогда, когда он будет готов говорить о своем состоянии и своих переживаниях. Предложите ему альтернативу: обращение к психологу или в психологическую службу. Чтобы подросток не боялся и не стеснялся обращаться к специалисту, подчеркните, что визит будет конфиденциальным.

Зная алгоритм действий, вы сможете и поддержать ребенка и будете чувствовать контроль над ситуацией. А это означает, что вероятность своевременно предоставленной психологической поддержки повысится.

Теги: помощь, психология, ребенок, советы, психолог, родители
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