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Как помочь ребенку с онлайн-обучением во время войны. Советы психолога

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Родителям важно настроить ребенка на сотрудничество, выстроить партнерские отношения, цель которых получение образования
Родителям важно настроить ребенка на сотрудничество, выстроить партнерские отношения, цель которых – получение образования
Фото: depositphotos.com

Во время войны многие родители сталкиваются с новыми вызовами. Это дистанционное обучение детей, которое зачастую проходит в новых условиях – вдали от родного дома. Психолог проекта "Несокрушимая мама", инициированного благотворительным "Фондом Маша" Ирина Басиста рассказала, как облегчить организацию учебного процесса. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба проекта.

Обучение онлайн -- новый опыт и для ребенка, и для родителей. И родителям нужно осознать, что ребенок переживает не меньший стресс, напряжение и эмоциональные качели, чем взрослый человек. При этом на эмоциональное состояние влияют сразу несколько факторов: пережитый военный опыт и сложности подросткового возраста.

Нужно понимать, что нельзя ставить такие же требования к обучению и успехам ребенка, как до войны.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Не стоит ожидать вау-результатов – по объективным причинам они в большинстве случаев невозможны", – отметила психолог.

Чтобы адаптироваться к онлайн-обучению в условиях войны, нужно организовать пространство – место, которое станет "классом" для учащегося. Конечно, во время войны люди находятся в разных условиях, но нужно постараться выделить хотя бы небольшое место, где ребенок будет заниматься. Желательно, чтобы оно было стабильным и постоянным. Это поможет ребенку переключаться из домашней жизни в учебную.

Необходимо составить и прописать правила обучения дома. Их нужно разместить на видном месте и стараться придерживаться. Это поможет и ребенку, и родителям быть более организованными и структурированными.

"Это будет ваша инструкция для решения недоразумений", – объяснила психолог.

Нужно настроить ребенка на сотрудничество, выстроить партнерские отношения, цель которых – получение образования.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Дружеские и доверительные отношения станут мотивацией для ребенка учиться. При этом необходимо установить родительский контроль за обучением. Нужно помнить, что детям 7–12 лет потребуется больше контроля, чем подростку.

Обязательно надо акцентировать внимание на достижениях ребенка и найти способы его поощрения и мотивации к новым свершениям. Важно суметь выстроить отношения, в которых ребенок не побоится попросить поддержки и будет чувствовать, что он и родители – одна команда.

Теги: образование, ребенок, сотрудничество, психолог, родители, мама
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