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Как адаптироваться к жизни за границей тем, кто вынужден был покинуть Родину. Советы психолога

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Незапланированный переезд в другую страну является стрессом для психики
Незапланированный переезд в другую страну является стрессом для психики
Фото: depositphotos.com

После начала полномасштабной войны России против Украины многие женщины вынуждены были покинуть Родину. За границей не всем просто адаптироваться к новым условиям жизни. Как облегчить этот процесс, рассказала практикующий психолог и телеведущая Юлия Зорий. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба канала ICTV.

"Вынужденный переезд – это серьезное испытание. Человек этого не планировал и не готовился заранее. А еще и у большинства мужчины остались в Украине. Так что женщины должны сами за все отвечать. Многие вынужденные переселенцы испытывают эмоциональный и физический дискомфорт из-за новых условий, другого языка, культуры, правил жизни и т. д. Неизвестность и неопределенность пугают и усугубляют состояние человека", – отметила Зорий.

По словам психолога, важно понимать, что процесс адаптации в новой стране важен, к этому нужно стремиться. Адаптация – это необходимость приспособиться ради выживания. Для того чтобы сохранить себя, нужно разработать план действий на период пребывания в новом месте. Необходимо ответить на вопрос: "Что я могу сейчас сделать? Какие усилия могу приложить? Что мне по силам?"

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Важно понять, какие способы помогают снимать психологическое напряжение, и использовать их. Это могут быть физические активности, прогулки, игры или обучение с детьми, чтение, уборка, изучение чего-то нового. Можно вспомнить, как удавалось поддерживать свое эмоциональное состояние в мирное время и что помогало восстанавливать силы. Если возможно, использовать те же методы.

Необходимо ответственно подойти к поиску работы, учитывая несколько факторов: специальность и опыт работы; знание языка, если оно принципиально; наличие детей, которых нужно с кем-то оставить; желание и решимость овладеть новыми навыками или взяться за любую новую работу. Учитывая эти моменты, можно начинать поиск, например, через знакомых, которые тоже находятся в той же стране.

Полезно ходить в места встречи украинцев, где люди обмениваются контактами, могут дать советы, подсказать, кто может предложить работу. Такие встречи не только расширят круг знакомств, но и позволят обменяться личным опытом адаптации на новом месте. Там же будет возможность поделиться своими эмоциями, переживаниями, почувствовать и получить поддержку.

Поиск работы и образовательных программ одновременно можно проводить в онлайн-формате и выбрать удаленные варианты. Стоит принять ко вниманию, что многие европейские страны предоставляют украинцам возможность бесплатно посещать курсы языков.

Стимулом к адаптации может стать забота о своих детях. Ребенок чувствует психологическое состояние родителей, поэтому важно быть уравновешенным и спокойным. Не нужно забывать прислушиваться к эмоциям и мнению ребенка. Важно помнить, что переезд для него – тоже стресс. Ребенку нужно общение, поэтому необходимо позаботиться об определении его в детский сад или школу.

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Фото: depositphotos.com

Чтобы свести чувство неопределенности к минимуму, полезно планировать свой день и стараться придерживаться плана. В ежедневник стоит записывать и пункты, касающиеся быта.

Важно помнить о трех основных естественных реакциях на страх: дерись, беги, замри.

"Вы можете "замереть", ожидая, когда все как-то наладится без вашего участия, можете "бежать", избегая любого действия, даже важного, как поиск работы или оформление документов на получение материальной помощи, или же можете "драться" – то есть пытаться приспособиться в новых условиях, активно искать удовлетворительные варианты для себя и своих детей", – объяснила психолог.

Она также посоветовала не ставить себе завышенных целей, а делать то, что возможно здесь и сейчас. 

Теги: Украина, война, психология, телеведущая, женщины, ребенок, советы, психолог, родители, Юлия Зорий
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