Как быстро справиться со стрессом в критической обстановке. Советы психолога

Как отметил психолог, атаки 10 октября подняли новую волну уже знакомых украинцам ощущений: испуга, паники, но уже с пониманием случившегося и большей моральной подготовкой.

Чтобы легче преодолевать стрессы, нужно восстанавливать свой рабочий режим, сон и отдых. Жизнь в постоянном стрессе и страхе отрицательно сказывается на психике человека.

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"Тем, кто оказался в эпицентре взрывов, следует помнить, что первый и основной инстинкт – сохранение жизни", – отметил Чабан.

Психолог посоветовал в случае, если во время воздушной тревоги человек находится в одиночестве и его охватила паника, сосредоточиться на своем дыхании. Это поможет избежать панической атаки.

По мнению Чабана, благотворно на психику влияет пение. Именно поэтому люди в киевском метро во время обстрела столицы 10 октября все вместе пели. Киевляне настроились на одну эмоциональную волну, и это помогло им сохранить внутреннюю стабильность.

"Если вам плохо – пойте, лучше хором. И чем вам хуже, тем громче. Это мгновенно объединяет людей, а ощущение, когда ты разделяешь тревогу среди других и чувствуешь, что ты как единый организм, – это уже лечебный фактор", – заявил психолог.

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