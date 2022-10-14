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Как быстро справиться со стрессом в критической обстановке. Советы психолога

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Даже в критической ситуации важно сохранять внутреннюю стабильность
Даже в критической ситуации важно сохранять внутреннюю стабильность
Фото: depositphotos.com

10 октября разные города Украины пострадали от массированных атак российских ракет, в результате которых погибли люди и пострадала инфраструктура. Для украинцев новые атаки РФ стали причиной тревожности и стресса. О том, как быстро побороть это состояние, рассказал психотерапевт и психолог Олег Чабан. Об этом изданию "ГОРДОН" 14 октября сообщила пресс-служба канала "1+1".

Как отметил психолог, атаки 10 октября подняли новую волну уже знакомых украинцам ощущений: испуга, паники, но уже с пониманием случившегося и большей моральной подготовкой.

Чтобы легче преодолевать стрессы, нужно восстанавливать свой рабочий режим, сон и отдых. Жизнь в постоянном стрессе и страхе отрицательно сказывается на психике человека.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Тем, кто оказался в эпицентре взрывов, следует помнить, что первый и основной инстинкт – сохранение жизни", – отметил Чабан.

Психолог посоветовал в случае, если во время воздушной тревоги человек находится в одиночестве и его охватила паника, сосредоточиться на своем дыхании. Это поможет избежать панической атаки.

По мнению Чабана, благотворно на психику влияет пение. Именно поэтому люди в киевском метро во время обстрела столицы 10 октября все вместе пели. Киевляне настроились на одну эмоциональную волну, и это помогло им сохранить внутреннюю стабильность.

"Если вам плохо – пойте, лучше хором. И чем вам хуже, тем громче. Это мгновенно объединяет людей, а ощущение, когда ты разделяешь тревогу среди других и чувствуешь, что ты как единый организм, – это уже лечебный фактор", – заявил психолог.

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Видео: Українці всього світу / YouTube
Теги: война, обстрелы, украинцы, ракеты, отдых, ракета, советы, психолог, Олег Чабан
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