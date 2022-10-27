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Психологическая реабилитация детей продолжается во время осенней смены в лагере от Фонда Рината Ахметова

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Участники смены принимают участие в мастер-классах, тренингах, играх и квестах, отдыхают и оздоравливаются
Участники смены принимают участие в мастер-классах, тренингах, играх и квестах, отдыхают и оздоравливаются
Фото: akhmetovfoundation.org

В лагере от Фонда Рината Ахметова опытные психологи, прошедшие специальный курс "Травма войны", помогают детям из Мариуполя, Херсона, Харькова, Донецкой и Луганской областей избавиться от страхов, снизить тревожность и повысить уверенность в себе. Сейчас в лагере продолжается осенняя смена, сообщили 27 октября в пресс-службе Фонда.

"С первых минут было ясно, что дети очень психически травмированы. Это были такие "ежики", которые не могли говорить и общаться, были очень расстроены, и все их тело подавало сигналы, что им не очень хорошо. Ведь то, что пережили эти дети, не должно было с ними произойти", – рассказала психолог Фонда Рината Ахметова Людмила Ибрагимова.

Участники смены принимают участие в мастер-классах, тренингах, играх и квестах, отдыхают и оздоравливаются, отметили в Фонде.

"Многие из детей сообщили об ужасных воспоминаниях, которые возвращаются в виде ярких картинок, звуков, ночных ужасов. Мы стремимся убрать эти воспоминания и работаем над физическими реакциями тела на стресс", – говорит психолог Фонда Дарья Лакийчук.

Специалисты отметили, что уже есть первые результаты работы – дети, не контактировавшие с другими, снова улыбаются и общаются со своими сверстниками, нормализуется сон, отступают страхи. Они стали меньше опасаться громких звуков, выхода на улицу. Психологи также предоставляют детям инструменты самопомощи на будущее.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь детям поверить в себя, найти себя, почувствовать себя снова живыми и уверенными. Мечтать, радоваться и просто дальше жить. Фонд Рината Ахметова понимает и поддерживает необходимость такой помощи", – добавила Ибрагимова.

Контекст:

За время существования проекта профессиональная психологическую помощь и оздоровление получили более 4600 детей. По программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей.

Теги: помощь, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, дети, лагерь, психолог
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