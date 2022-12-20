После обстрелов 19 декабря ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве ухудшилась – "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, обстрелы беспилотниками объектов магистральных сетей в центре страны ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.
"В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры", – сказано в сообщении.
В то же время в "Укрэнерго" ожидают, что сегодня удастся включить "определенное оборудование", которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей.
В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed.
По уточненной информации КГВА, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявляли, что в результате очередного удара оккупантов ситуация в энергетике страны тяжелая. Днем 20 декабря без света оставались 80% потребителей Киевской области. Из-за перепадов напряжения возникали перебои в работе Киевского метрополитена.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.