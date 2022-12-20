После обстрелов 19 декабря ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве ухудшилась – "Укрэнерго"

В Киеве электричеством обеспечено менее половины от потребности Фото: EPA

Как пояснили в компании, обстрелы беспилотниками объектов магистральных сетей в центре страны ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.

"В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" ожидают, что сегодня удастся включить "определенное оборудование", которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей.

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed.

По уточненной информации КГВА, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявляли, что в результате очередного удара оккупантов ситуация в энергетике страны тяжелая. Днем 20 декабря без света оставались 80% потребителей Киевской области. Из-за перепадов напряжения возникали перебои в работе Киевского метрополитена.