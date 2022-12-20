ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После обстрелов 19 декабря ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве ухудшилась – "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве электричеством обеспечено менее половины от потребности
В Киеве электричеством обеспечено менее половины от потребности
Фото: EPA

По состоянию на первую половину дня 20 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как пояснили в компании, обстрелы беспилотниками объектов магистральных сетей в центре страны ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.

"В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" ожидают, что сегодня удастся включить "определенное оборудование", которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и запитать больше потребителей.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02aqgbWyScUYUj14Y8aKEXH9tqTyf7ZJZu1rTarQYQu6p9B2LoTfQinmDfjZ3CYGhXl

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. 

По уточненной информации КГВА, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявляли, что в результате очередного удара оккупантов ситуация в энергетике страны тяжелая. Днем 20 декабря без света оставались 80% потребителей Киевской области. Из-за перепадов напряжения возникали перебои в работе Киевского метрополитена.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электричество, Киевская область, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может
Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (87434)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (32437)
3
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (30205)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (27477)
5
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25449)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (19530)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (15244)
8
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (15204)
 
 
 
 