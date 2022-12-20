В Киеве из-за резких перепадов напряжения ограничено движение по "красной" линии метро – КГГА

"Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по "красной" линии метрополитена осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение по наземному участку приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская" "Дарница" и "Левобережная" временно закрываются на вход", – говорится в сообщении.
Движение по "синей" и "зеленой" линиям возобновлено.
"Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщено дополнительно", – добавили в КГГА.
Российские войска в последние месяцы регулярно обстреливают объекты энергетики в Украине, в связи с чем начались плановые и аварийные отключения электроэнергии.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.
Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%.
В компании Yasno отметили, что в Киеве возможны отключения по 10 часов.