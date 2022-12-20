Движение поездов по "красной" линии киевского метро возобновлено – Кличко

"Движение поездов на всех линиях метрополитена возобновлено. Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная", – говорится в сообщении.
По словам мэра, энергетики устранили все неисправности.
Ранее в КГГА сообщали, что из-за перепадов напряжения в электросети ограничено движение поездов по "красной" линии метрополитена. Также не работали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".
Российские войска в последние месяцы регулярно обстреливают объекты энергетики в Украине, в связи с чем начались плановые и аварийные отключения электроэнергии.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.
Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%.
В компании Yasno отметили, что в Киеве возможны отключения по 10 часов.