В понедельник были очень существенные для Киева повреждения, там сейчас самая сложная ситуация – Минэнерго

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас самая сложная ситуация", – сказал министр.

По его словам, постепенно ситуация в столице улучшается. Галущенко подчеркнул, что Украина проходит то, что ни одна страна не проходила.

"Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой израсходовано точно не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары, – рассказал министр. – Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики".