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КИЕВ

В понедельник были очень существенные для Киева повреждения, там сейчас самая сложная ситуация – Минэнерго

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Герман Галущенко: Энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики
Герман Галущенко: Энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Последняя террористическая атака на энергетическую инфраструктуру Киева и области привела к существенным повреждениям и ситуация в столице наиболее сложная. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Forbes Украина".

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас самая сложная ситуация", – сказал министр.

По его словам, постепенно ситуация в столице улучшается. Галущенко подчеркнул, что Украина проходит то, что ни одна страна не проходила.

"Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой израсходовано точно не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары, – рассказал министр. – Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.

Теги: Киев, энергетика, обстрелы, энергосистема, Герман Галущенко
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