В понедельник были очень существенные для Киева повреждения, там сейчас самая сложная ситуация – Минэнерго

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас самая сложная ситуация", – сказал министр.
По его словам, постепенно ситуация в столице улучшается. Галущенко подчеркнул, что Украина проходит то, что ни одна страна не проходила.
"Атака на украинскую энергосистему – это спланированная Россией операция, на планирование которой израсходовано точно не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары, – рассказал министр. – Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики".
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.