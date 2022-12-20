Израиль передал Херсонской области 17 генераторов разной мощности

Генераторы передадут учреждениям Херсонской области, в которой по-прежнему сложная ситуация, в том числе в энергетике Фото: mev.gov.ua

"Мы рады, что у Израиля есть возможность помочь Украине в эти сложные времена войны. Желаю, чтобы в каждом украинском доме было светло, желаю не сломаться и выстоять перед лицом этих тяжелых испытаний, которые выпали на долю Украины", – заявил посол Израиля Михаэль Бродский.

Присутствовавший при передаче генераторов глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил Израиль за помощь и заявил, что это "дает мощный импульс для восстановления региона".

Он отметил, что ситуация на деоккупированных территориях остается сложной, учитывая разрушения, в частности, и энергетической инфраструктуры.

Министр добавил, что Минэнерго дополнительно направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров.