Израиль передал Херсонской области 17 генераторов разной мощности

"Мы рады, что у Израиля есть возможность помочь Украине в эти сложные времена войны. Желаю, чтобы в каждом украинском доме было светло, желаю не сломаться и выстоять перед лицом этих тяжелых испытаний, которые выпали на долю Украины", – заявил посол Израиля Михаэль Бродский.
Присутствовавший при передаче генераторов глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил Израиль за помощь и заявил, что это "дает мощный импульс для восстановления региона".
Он отметил, что ситуация на деоккупированных территориях остается сложной, учитывая разрушения, в частности, и энергетической инфраструктуры.
Министр добавил, что Минэнерго дополнительно направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров.
Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок, сообщал в середине декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отмечал, что Украина надеется в этом вопросе на помощь партнеров.
По словам Шмыгаля, малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов.