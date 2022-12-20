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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Израиль передал Херсонской области 17 генераторов разной мощности

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Генераторы передадут учреждениям Херсонской области, в которой по-прежнему сложная ситуация, в том числе в энергетике
Генераторы передадут учреждениям Херсонской области, в которой по-прежнему сложная ситуация, в том числе в энергетике
Фото: mev.gov.ua

Израиль передал учреждениям Херсонской области 17 генераторов разной мощности – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА. Об этом сообщило 20 декабря Министерство энергетики Украины.

"Мы рады, что у Израиля есть возможность помочь Украине в эти сложные времена войны. Желаю, чтобы в каждом украинском доме было светло, желаю не сломаться и выстоять перед лицом этих тяжелых испытаний, которые выпали на долю Украины", – заявил посол Израиля Михаэль Бродский.

Присутствовавший при передаче генераторов глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил Израиль за помощь и заявил, что это "дает мощный импульс для восстановления региона".

Он отметил, что ситуация на деоккупированных территориях остается сложной, учитывая разрушения, в частности, и энергетической инфраструктуры.

Министр добавил, что Минэнерго дополнительно направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров.

Контекст:

Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок, сообщал в середине декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отмечал, что Украина надеется в этом вопросе на помощь партнеров. 

По словам Шмыгаля, малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов.

Теги: Израиль, энергетика, Херсонская область, Министерство энергетики, инфраструктура, Герман Галущенко
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