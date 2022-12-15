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КИЕВ

Киев получил спецтехнику и дизельные генераторы для ремонтов теплосетей и поддержки теплоснабжения – Кличко

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Новая техника сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян при отключении электричества, отметил мэр Киева
Новая техника сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян при отключении электричества, отметил мэр Киева
Фото: depositphotos.com

Столица Украины получила четыре экскаватора и более 130 генераторов от правительства США. Это поможет устранять повреждения теплосетей, восстанавливать и поддерживать теплоснабжение киевлянам, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"По программе международной технической помощи USAID "Проект энергетической безопасности" предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе четыре экскаватора и более 130 генераторов", – написал Кличко.

Новые экскаваторы-погрузчики JCB помогут аварийщикам оперативно устранять повреждения теплосетей и восстанавливать теплоснабжение киевлянам. Они уже доставлены в столицу и в ближайшее время будут задействованы в работе.

“В настоящее время во всех районах города работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго". Ежедневно они устраняют 30–40 повреждений на теплосетях. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит, ускорит выполнение аварийных работ", – отмечает Кличко.

Дизельные генераторы, предоставленные USAID, передали котельным, теплоэлектроцентралям, станциям теплоснабжения, а также для нужд диспетчеризации и связи.

"Это те объекты, которые важно обеспечить независимыми источниками питания. С помощью генераторов удастся уменьшить перерывы в поставке тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" при условии длительного отсутствия электроснабжения", – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, столичные власти стремятся организовать бесперебойную работу тепловой инфраструктуры, чтобы лечебные учреждения, социальная сфера и жилые дома были с теплом. Поэтому прежде всего снабдили генераторами те котельные, где существуют трудности с резервным электропотреблением для оборудования. Это сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян при отключении электричества.

Теги: Киев, США, Виталий Кличко, помощь, USAID, электроснабжение, ремонт, инфраструктура, теплоснабжение, Киевтеплоэнерго
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