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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская атака дронами-камикадзе. Правоохранители начали расследование

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Войска РФ запустили дроны-камикадзе по Украине утром 14 декабря
Войска РФ запустили дроны-камикадзе по Украине утром 14 декабря
Фото: gp.gov.ua

Украинские правоохранители начали расследование утренней российской атаки Киева дронами-камикадзе. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила 14 декабря в Telegram.

"14 декабря около 6.20 вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку дронами-камикадзе Shahed по центральной части Киева. Повреждены нежилое здание и автомобиль местной жительницы", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

"Во время обследования территории места падения беспилотного летательного аппарата обнаружены его обломки", – добавили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзеЖертв и пострадавших нет,  разрушено несколько зданий, в том числе жилых.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря. 

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами. 

По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибло более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, беспилотники, уголовное производство, Офис генпрокурора
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