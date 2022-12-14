Российская атака дронами-камикадзе. Правоохранители начали расследование

"14 декабря около 6.20 вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку дронами-камикадзе Shahed по центральной части Киева. Повреждены нежилое здание и автомобиль местной жительницы", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

"Во время обследования территории места падения беспилотного летательного аппарата обнаружены его обломки", – добавили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилых.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.