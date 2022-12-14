Российская атака дронами-камикадзе. Правоохранители начали расследование

"14 декабря около 6.20 вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку дронами-камикадзе Shahed по центральной части Киева. Повреждены нежилое здание и автомобиль местной жительницы", – говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
"Во время обследования территории места падения беспилотного летательного аппарата обнаружены его обломки", – добавили в ведомстве.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилых.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами.
По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибло более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.