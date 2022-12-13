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Минэнерго Украины и Международное энергетическое агентство подписали двухлетнюю программу восстановления энергетики страны

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Документ подписали Бироль и Галущенко в Париже
Документ подписали Бироль и Галущенко в Париже
Фото: mev.gov.ua

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и министр энергетики Украины Герман Галущенко подписали двухлетнюю совместную рабочую программу с целью восстановления украинской энергосистемы после разрушений, вызванных российской агрессией. Об этом 13 декабря сообщило Минэнерго.

Соглашение подписали в парижской штаб-квартире МЭА по результатам встречи Бироля и Галущенко.

"Совместная рабочая программа сосредоточена на ключевых краткосрочных и долгосрочных энергетических приоритетах Украины с акцентами на энергетической безопасности, переходе на чистую энергию и плане восстановления энергетического сектора", – говорится в сообщении.

Согласно программе, МЭА будет оказывать поддержку Минэнерго в разработке Энергетической стратегии до 2050 года. В программе очерчены направления сотрудничества, в частности безопасность энергетической системы, энергосбережение, низкоуглеродистый водород, возобновляемые источники энергии, биогазы, а также работа с данными и статистикой.

МЭА также будет помогать правительству Украины в оценке существующих принципов инвестирования в энергетическую систему и в разработке рекомендаций по их усовершенствованию.

"Усиленная безопасность и переход на безуглеродную энергию – фундаментальные принципы, на которых будут базироваться процессы восстановления энергетического сектора Украины после победы. Несмотря на войну, мы не отказываемся от предыдущих планов развивать возобновляемую энергетику и поддерживать общемировой тренд "зеленого" перехода", – заявил Галущенко.

По его словам, совместная программа с МЭА будет способствовать привлечению качественной экспертизы, лучших мировых практик и широкому внедрению новейших технологий для восстановления современной энергетической системы Украины.

В ходе встречи стороны также обсудили обеспечение мировой энергетической и ядерной безопасности. В частности, речь шла о перспективах диверсификации поставок топлива для атомных электростанций с целью замещения ядерного топлива из России. Галущенко подчеркнул необходимость ужесточения санкций против российской ядерной промышленности и отказ от российских технологий в этой области ввиду нарушения РФ всех международных принципов ядерной безопасности.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).

По оценке президента Владимира Зеленского, только для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: ядерная энергетика, энергетика, ядерное топливо, Министерство энергетики, война России против Украины, сотрудничество, зеленая энергетика, энергосистема, энергия, Герман Галущенко, водород, восстановление
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