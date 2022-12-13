Минэнерго Украины и Международное энергетическое агентство подписали двухлетнюю программу восстановления энергетики страны

Соглашение подписали в парижской штаб-квартире МЭА по результатам встречи Бироля и Галущенко.

"Совместная рабочая программа сосредоточена на ключевых краткосрочных и долгосрочных энергетических приоритетах Украины с акцентами на энергетической безопасности, переходе на чистую энергию и плане восстановления энергетического сектора", – говорится в сообщении.

Согласно программе, МЭА будет оказывать поддержку Минэнерго в разработке Энергетической стратегии до 2050 года. В программе очерчены направления сотрудничества, в частности безопасность энергетической системы, энергосбережение, низкоуглеродистый водород, возобновляемые источники энергии, биогазы, а также работа с данными и статистикой.

МЭА также будет помогать правительству Украины в оценке существующих принципов инвестирования в энергетическую систему и в разработке рекомендаций по их усовершенствованию.

"Усиленная безопасность и переход на безуглеродную энергию – фундаментальные принципы, на которых будут базироваться процессы восстановления энергетического сектора Украины после победы. Несмотря на войну, мы не отказываемся от предыдущих планов развивать возобновляемую энергетику и поддерживать общемировой тренд "зеленого" перехода", – заявил Галущенко.

По его словам, совместная программа с МЭА будет способствовать привлечению качественной экспертизы, лучших мировых практик и широкому внедрению новейших технологий для восстановления современной энергетической системы Украины.

В ходе встречи стороны также обсудили обеспечение мировой энергетической и ядерной безопасности. В частности, речь шла о перспективах диверсификации поставок топлива для атомных электростанций с целью замещения ядерного топлива из России. Галущенко подчеркнул необходимость ужесточения санкций против российской ядерной промышленности и отказ от российских технологий в этой области ввиду нарушения РФ всех международных принципов ядерной безопасности.