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Зеленский призвал Евросоюз направить миссии на объекты критической энергоинфраструктуры Украины

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Зеленский призвал ЕС отправить на энергообъекты Украины такие же миссии, как МАГАТЭ на атомные станции
Зеленский призвал ЕС отправить на энергообъекты Украины такие же миссии, как МАГАТЭ – на атомные станции
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины. Заявление он озвучил на конференции "Солидарны с украинским народом", стенограмму опубликовал Офис президента.

Он подчеркнул, что от этих объектов прямо зависит стабильность "всего нашего региона", и провел аналогию с постоянными наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорились отправить на все украинские атомные электростанции. 

"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", – сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1484039105454788/

Зеленский также призвал партнеров оказать аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, предоставить несколько категорий оборудования для ремонта энергообъектов, помочь с закупкой около 2 млрд м³ газа и создать специальный механизм координации усилий для сохранения энергосистемы Украины. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

По оценке Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, миссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, инфраструктура, электростанция, энергосистема, ЕС
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