Зеленский призвал Евросоюз направить миссии на объекты критической энергоинфраструктуры Украины

Он подчеркнул, что от этих объектов прямо зависит стабильность "всего нашего региона", и провел аналогию с постоянными наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорились отправить на все украинские атомные электростанции.
"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", – сказал президент.
Зеленский также призвал партнеров оказать аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, предоставить несколько категорий оборудования для ремонта энергообъектов, помочь с закупкой около 2 млрд м³ газа и создать специальный механизм координации усилий для сохранения энергосистемы Украины.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
По оценке Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.