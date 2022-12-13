Зеленский призвал Евросоюз направить миссии на объекты критической энергоинфраструктуры Украины

Зеленский призвал ЕС отправить на энергообъекты Украины такие же миссии, как МАГАТЭ – на атомные станции Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Он подчеркнул, что от этих объектов прямо зависит стабильность "всего нашего региона", и провел аналогию с постоянными наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорились отправить на все украинские атомные электростанции.

"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", – сказал президент.

Зеленский также призвал партнеров оказать аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, предоставить несколько категорий оборудования для ремонта энергообъектов, помочь с закупкой около 2 млрд м³ газа и создать специальный механизм координации усилий для сохранения энергосистемы Украины.