Прямо сейчас без света в Украине около 12 млн человек. В стране строится параллельная децентрализованная система генерации энергии – Зеленский

"Прямо сейчас около 12 млн человек почти во всех областях и в столице отключены от снабжения. К сожалению, это типичная для нас ситуация. И мы каждый день ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине "такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты".
"Фактически в Украине сейчас строится параллельная основной децентрализованная система генерации энергии. Строится очень быстро во всех регионах многими субъектами", – отметил он.
Но, по словам президента, такая система все же не может удовлетворить все потребности Украины.
Зеленский призвал партнеров сохранить основную энергосистему Украины и гарантировать ее стабильную работу, несмотря на российскую "ставку на блэкаут".
Он перечислил, что для этого нужно Украине: аварийная поддержка от европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, несколько категорий оборудования, помощь для закупки около 2 млрд м³ газа, а также создание специального механизма координации усилий.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.