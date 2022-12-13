Прямо сейчас без света в Украине около 12 млн человек. В стране строится параллельная децентрализованная система генерации энергии – Зеленский

Президент отметил, что "параллельная система генерации энергии" все же не может удовлетворить все потребности Украины Фото: EPA

"Прямо сейчас около 12 млн человек почти во всех областях и в столице отключены от снабжения. К сожалению, это типичная для нас ситуация. И мы каждый день ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине "такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты".

"Фактически в Украине сейчас строится параллельная основной децентрализованная система генерации энергии. Строится очень быстро во всех регионах многими субъектами", – отметил он.

Но, по словам президента, такая система все же не может удовлетворить все потребности Украины.

Зеленский призвал партнеров сохранить основную энергосистему Украины и гарантировать ее стабильную работу, несмотря на российскую "ставку на блэкаут".

Он перечислил, что для этого нужно Украине: аварийная поддержка от европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, несколько категорий оборудования, помощь для закупки около 2 млрд м³ газа, а также создание специального механизма координации усилий.