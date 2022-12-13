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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прямо сейчас без света в Украине около 12 млн человек. В стране строится параллельная децентрализованная система генерации энергии – Зеленский

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Президент отметил, что "параллельная система генерации энергии" все же не может удовлетворить все потребности Украины
Президент отметил, что "параллельная система генерации энергии" все же не может удовлетворить все потребности Украины
Фото: EPA

Каждый раз после российских ударов Украина пытается восстановить техническую возможность генерировать и поставлять электричество, но энергетикам все равно ежесуточно приходится отключать миллионы украинцев от поставок из-за критического дефицита электричества в энергосистеме. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на международной конференции "Солидарны с украинским народом", текст опубликовал Офис президента.

"Прямо сейчас около 12 млн человек почти во всех областях и в столице отключены от снабжения. К сожалению, это типичная для нас ситуация. И мы каждый день ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений", – подчеркнул Зеленский. 

По его словам, генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине "такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты".

"Фактически в Украине сейчас строится параллельная основной децентрализованная система генерации энергии. Строится очень быстро во всех регионах многими субъектами", – отметил он.

Но, по словам президента, такая система все же не может удовлетворить все потребности Украины.

Зеленский призвал партнеров сохранить основную энергосистему Украины и гарантировать ее стабильную работу, несмотря на российскую "ставку на блэкаут".

Он перечислил, что для этого нужно Украине: аварийная поддержка от европейской энергосистемы до конца отопительного сезона, несколько категорий оборудования, помощь для закупки около 2 млрд м³ газа, а также создание специального механизма координации усилий

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1484039105454788/

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, электричество, помощь, электроснабжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, энергосистема
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